周五大盘再次大跌，大跌的原因有外围拖累的因素，更直接的原因是对之前市场引导跑偏的修正。市场充分释放了之前以价值投资的名义行趋势投机之实推高权重白马蓝筹补跌的风险，同时资金有序向成长股真正的价值投资洼地流入，这会让股市变得更健康。

只要投资者不是盲目听信一些过度追高白马股的言论，问题都 不大。不仅如此，因大盘临近2900－3000一带中期底部区间，市场中长线大机会明显增多。因此，节前投资者要做的不是因为指数大跌而恐慌割肉，而是要学会在黄金坑底扫货。当然，扫货要准了，别把垃圾股也扫进了，那样反而更麻烦。

目前来看，新零售、物联网、区块链、创蓝筹、ＴＭＴ、ＡＩ等代表未来产业方向，细分龙头未来有持续增长潜力的成长股，是投资者重点关注的目标。除此之外，诸如两会主题、混改等不一一列举的其它热点，也可以适当关注。回避结构性风险策略仍然不变。

大盘这一波下跌，应视为纠错性质，消化获利盘，主力借机调仓换股，为了节后新一轮行情的展开做必要的准备。

供给侧改革受益主线上涨逻辑已经结束，成长转型产业升级受益行将展开，这才是目前股市震荡的核心逻辑所在。至于外围影响和其它因素，都是影子。

虽然节前市场跌的比股灾时更难看，三天时间把两年涨幅吞掉，但从真正价值投资“投而不炒”的角度来讲，持股过春节是合理选择。现在卖，黄瓜菜都凉了，属于坑底割肉。



