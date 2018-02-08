近期大盘持续下挫，但大多数中小投资者反而感觉没那么恐慌，之所以如此，是市场风格开始切换的结果。市场在释放主板上涨获利抛盘压力同时，中小成长股整体走强，因此，只要不是参与了涨幅过高的白马股、绩差无成长性股和庄股资金断烈破位股，在大跌中反而不会太受伤。

从盘口来看，近期加速下跌的主要是金融地产等前期领涨板块，这些板块的下跌，外围利空只是引子，真正原因还是资金出逃调仓所致。但这种急跌不具备持续性，今日主板已经完成了技术小Ｃ３下跌，后市经小Ｃ４反弹Ｃ５确认后，就会结束阶段调整重归升势了。从这个角度来看，大盘节前的回调，应视为中期挖坑性质，节后会有新一轮上涨。

相对主板，中小创则调整在先，出现了很多中长线机会。不能参考主板的估值来看创业板，创业板高风险高溢价，目前估值已属合理，尤其是创蓝筹等板块，已经明显跌出中长线价值。因此，投资者节前重点关注成长主线才是上策略。次新股、战略新兴板块和两会受益等机会更多，技术上底分型个股遍地都是，这一类近期都有望持续发力，操作上可重点关注。

目前仍要回避主板和中小创中绩差股补跌，在此基础上捕捉机会，机会来自成长主线，这就是目前最合理策略。

一边是海水，一边是火焰。两市超50家个股涨停，市场结构性行情特征明显，节前大盘砸出红包遍地。



