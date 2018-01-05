回头看，大盘去年年底挖坑，正是为今年行情筑底。通过挖坑，筹码进一步向主力手里集中，把挖坑短洗当成头部从而清仓出局的成为牺牲品；与此同时，能够真正从价值投资角度中长线参与，利用回调向估值洼地的成长主线切换，就会大获成功。

这才是刚开始。今日大盘再收一阳，这仍然是正常的。在主升阶段尤其是机构开始主导市场，价值投资理念驱动的市场，十一连阳都是正常的。而在主升初期，通常因为主力资金对新主线打底仓扫货而出现的连阳，都是非常正常的，此时一定不要因为连阳逼空而惧涨。要仔细分析市场结构，目前八股系列都才结束中期下降道开始转强，行情属于刚启动而不是末期。

技术上大盘持续上攻一段，最理想是创新高后再进行必要技术回洗，就可以展开更持久的主浪攀升了。新一轮行情中，中小创将强者恒强。尤其 是创业板，等突破年线在1850点之上运行后，更多强力上攻的个股就会涌现。

不要对大面积上涨感到不解，如同对连阳上攻担心，这都是投机思维主导的结果。对市场的认识，必须从之前的侧重趋势投机转为价值投资，而后者对个股成长性和估值的分析更重，轻指数重个股注重结构性机会把握也就是自然的了。

大盘离4500点还远着，继续坚定持股做多不变。如有回踩，果断加仓。



