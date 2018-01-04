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新年行情上涨渐入家境…
上涨很健康持股要坚定…
开门逼空释放强烈信号…
收官蓄势迎明年股市开门红…
主力调仓换股迎明年大行情…
雪乡宰客，不是东北人心黑了，而
三大“钱包”提现都要收费了，这
时评|所谓“爱狗者”也得守法
[城西湖军垦动态]好大一场雪—
程鹤麟：“家庭医生”不是“私人
田忌赛球
哈佛大学被提起诉讼之后——亚裔
日本把“共享经济”变成了“共享
机器被砸、八成死亡、货物堆积.
一颗被冷冻了5年的头颅，被它一
节后大盘连阳上攻，五连阳的走势开启新年行情，目前仍是上涨初期，且渐入佳境，后市将持续很长时间的持续主升。
从今日盘口来看，更多热点开始激活。大盘每天都会以先攻－整理洗盘－再拉升模式上行，这种节奏正是牛市主浪上行的特征。拿住牛股，坐享其成，将是2018年赚钱主旋律。
大盘创新高是必然的，4500点中期目标也将会实现。操作上切不可空仓，更大的上涨在后面。
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