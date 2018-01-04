节后大盘连阳上攻，五连阳的走势开启新年行情，目前仍是上涨初期，且渐入佳境，后市将持续很长时间的持续主升。

从今日盘口来看，更多热点开始激活。大盘每天都会以先攻－整理洗盘－再拉升模式上行，这种节奏正是牛市主浪上行的特征。拿住牛股，坐享其成，将是2018年赚钱主旋律。

大盘创新高是必然的，4500点中期目标也将会实现。操作上切不可空仓，更大的上涨在后面。



