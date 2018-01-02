在股市，看得越远越会赚钱。之所以如此，坚持价值投资服从大趋势是根本原因所在。

2018年首日如节前预期，成功开门红。不仅如此，大盘高开后拒绝回补日内分时缺口，震荡上行收复3350点，强势明显，长阳逼空态势已现。

大盘首日开门红逼空长阳，全年收阳可期。支撑大盘全年走好的因素如下：

一是成长主线确立走牛，白马股整体仍将保持强势整理上行态势。

二是技术因素中小创从牛市初期开始向中期切换。其实，大盘从2638点上涨以来，“一九”行情本质是股灾后的国家队背景资金主导的估值修复性质，并非是大盘整体走牛，这种受供给侧改革事件驱动以外资引入为背景的上涨，是八股系列仍处于筑底阶段未现趋势性上涨从而呈现结构分化的原因所在。在2018年，市场将技术性总体步入牛市。

三是大盘股灾后有两个向下跳空的恐慌性缺口，这个缺口今年有回补要求，理论上大盘有上涨到4500－4800一带的要求，因此，年线收红仍是大概率事件。本博在去年年初预期2017有望上攻突破3500点，最终上攻到3450，基本完成任务，今年的预期目标有望实现。

四是大盘风格切换一定会完成，真正的牛市一定是成长主导，这才是真正符合价值投资的逻辑。

五是经济基本面和政策面支撑，世界经济步入新周期，中国更是如此。

六是人民币升值预期。

2018年，是一个坐享其成赚钱时段，在新一年，大家要坚定做多捂住成长股，从简操作，持股到4500点之上，一定会获良好收益。2017年底是布局的时段，大盘实际走势明确了年底短调的价值；2018年开门红，则提示投资者，收获的季节要来到了。



