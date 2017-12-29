今日是2017年最后一交易日。整个2017年，价值投资主导的结构性行情明显。在即将到来的2018年，结构性行情仍将延续，但主导明年行情的将是中小成长主线。

从今天的盘口可以看出，市场总体蓄势为主，下午最后一小时开始上攻，中小板强于主板，这预示着节后市场的进攻方向。对于投资者来说，顺应新方向利用近期揉搓埋伏，一定会在明年大获成功。

明年一季度，以下板块机会将更明显：

一是年报预增板块。据最新披露的信息，业绩大增的有七成来自中小创，这同我们之前提示布局的方向吻合。现在布局中小创，等同于当年本人提示布局白酒。

二是成长股主线，主要是新兴产业。这一点已经讲了多次，不再啰嗦。

三是两会受益品种，阶段机会。

四是超跌补涨机会。

五是并购重组板块，国企混改相关主线有望现更多机会。

六是贵金属。美元贬值走弱利好相关板块。

还会更多机会。因技术上明年是本轮超级牛市的五年主升的第一年，赚钱效应会比今年更加明显。而白酒、保险等今年走势强劲的白马股，资金战略性派发将不可避免。而战略新兴产业，尤其是制造业和科技成长主线股，被资金重点关注也是必然。这才是真正的价值投资：哪里有洼地，资金往哪流。

节后流动性恢复，2018年首日开门红可期，提前祝大家元旦快乐！炒股不是生活全部，收盘后快乐过节更重要。



