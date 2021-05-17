今日两市继续震荡走高，成交金额小幅放大。







上证指数在上周五一举突破60线后，同时也突破了牛熊线，今日顺势站上3500点大关。创业板指数更猛，跳空高开大涨2.6%，站上3100点大关，创近两个多月的新高。





中信一级行业涨幅榜显示，新能源、喝酒吃药、汽车、有色（与新能源汽车先关的上游）涨幅居前。









券商上周五放量拉升，但今天蔫了，跌幅第一，我个人觉得，主要可能还是和周末市值管理黑幕大瓜有关。今天有不少小票受此影响，也是大跌，ST股也全线暴跌，主要是个人账户不得买入超过50万股。





我也看了叶飞的直播，这次他爆料的公司分别是中源家居，昊志机电、东方时尚、今创集团，众应互联，维诺新，华钰矿业，祥鑫科技，隆基机械，法兰泰克，还有城地香江。





并牵涉到四家券商，分别是上家申万宏源，下家恒泰资管，还有民生证券和天风证券。





以上这些公司和券商基本都有发澄清公告。





我周末看了一些媒体报道，有一家媒体起了个标题叫：黑吃黑。昨晚很多看官问我怎么看叶飞爆黑幕这事，本来不想多说，但为了揭粉，我还是聊几句：





1、我和叶飞有过一面之缘，当时在一个论坛上，但没怎么联系交流过，所以我无法评价他这个人。





业内盛传，叶飞当年夺得私募冠军，主要是夺得冠军的那只产品，规模较小，又压中了某重组股。但后来因为种种事件，他的私募牌照被中基协注销了。





感觉这次他爆黑幕，有点鱼死网破的味道。





2、叶飞爆的黑幕，是存在的，这是A股市场长久以来的黑色利益链，只是没有参与人亲自捅破。我也看了叶飞的直播，他说接盘方接1000万，可以拿65万好处费，他自己收5万介绍费。





比如这次他曝料的中源家居，我查了下，一季报显示，民生证券新进 55.23万股，按3月31日的26.26元的收盘价计算，差不多在1450万左右。





不过有知情人告诉我，一般这种生意，都是要提前先打一半钱的，还需要上市公司将股权质押在接盘方这里，当是接盘资金的保障。





3、有看官问我什么叫市值管理。我个人的理解啊，就是“坐庄”，这是庄股时代遗留下来的产物。A股已经4000多家上市公司了，确实很多公司，特别是小市值公司，已经没研究员跟踪了，也没机构的关注，但是公司管理层又有一些诉求，但自然而然，就有以前坐庄时代的遗留人马，来做市值管理。





当然，有人会说，机构抱团是不是坐庄，这个看个人理解，优质资产稀缺，大家蜂拥而至，严格上不能叫坐庄，叫扎推。因为确实A股的优质公司，确实不多啊。





难怪上次业内传出来，对于30亿市值以下的公司，是不会被公募基金接待的。





当然，我也不是说一棍子就打死小市值公司了，现在一些大公司，也是从当年的小公司慢慢成长起来的，只不过，要从小市值公司中寻找优质标的，确实不容易。





4、这次市值管理黑幕，很容易令人联想到2000年，财经杂志披露的基金黑幕，当年这篇《基金黑幕——关于基金行为的研究报告解析》的文章影响，是核弹级别的。



文中揭露了大量当时的操作行为，比如互相对倒、旧减新接、自买自卖、相互倒仓、高位接盘等等，甚至《财经》记者还曝出，每接一股，给个人一块钱，甚至最高一股给10块钱也有……





这引发了基金行业后来一系列的整顿和规范，然后在2003年的五朵金花行情中，公募基金首次将价值投资理念引入A股，并实践到投资中。





所以实际上，现在金融几个细分子行业中，公募基金的透明度是最高的，虽然不排除有害群之马，但绝大部分还是非常讲究合规的。





今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：





好了，没想到本来要聊几句，这一聊就聊了千把个字，总之，小市值的票，特别是30亿以下的，大家还真要谨慎。





还是要选基本面良好，主营业务稳定，自身造血能力强，有持续现金流，市值最好100亿以上的公司