先给大家讲一个真实故事：





2015年6月9日，A股人声鼎沸，赚钱效应突出。上证指数突破5000点大关，市场预期越来越高，6000点，7000点，8000点，甚至，笨胖老揭我那时还SB得看1万点……









彼时，某基金公司的一只创新型产品，恰好开放申购，专程来沪，搞了一场媒体专场路演。









路演期间，A股龙腾虎跃，交投旺盛，叠创年内新高！该产品的基金经理讲得也是神动色飞，特别讲到该产品的净值曲线，我一看，乖乖，净值高耸，严控回撤，穿越牛熊。









胖纸老揭兴奋不已，哇塞，这完美的净值曲线，又是一只创新型产品，市场正处于牛市，还犹豫啥，买买买啊，趁着打开申购，赶紧抢进去。









恰好，揭嫂当时有一笔20万的闲钱，看到A股如此牛市，也想投资，问我买啥票，我当时选不出啥票，就给她建议，不如全力申购这只基金，看这净值曲线，穿越牛熊，严控回撤，漂亮。









于是，第二天，揭嫂的这20万闲钱，全部干成了这只基金。就我所知，当时，沪上有不少媒体老师，也一把干进去了。





但笨胖我忘记一句话了：历史业绩仅代表过去，不预示未来。









三天之后，2015年6月12日，周五，A股见顶5178。伴随着两轮股灾，我替揭嫂买的这只产品，净值迅速下滑，路演时的严控回撤，穿越牛熊，优美的净值曲线，全都不见踪影。









本着耐心持有，不动如山的精神，我替揭嫂继续持有这只产品，期间经历了16年的熔断行情，17年的白马蓝筹行情，18年的去杠杆极端行情，直到2019年3月，逢九必涨的春季躁动之后，我突然发现，这只产品竟然还亏损50%左右……









说好的穿越牛熊呢？牛没穿，熊也没越啊……耐心持有四年，20万变10万，小宝马进去，大金杯出来……就算揭嫂嘴上不说，但我从她眼神中，看到了自己的无能。









怎么办？是男人，就得重振雄风！那句话怎么说来着？既要敢叫日月换新天，也要愿赌服输。









得咧，这只产品，我愿赌服输，挥刀自宫，不对不对，是挥刀割肉……









2019年3月，我手起刀落，坚决砍仓，割出来，10万元整数都凑不到，我每年还交管理费，申购赎回费也没打折。





正好同期，天天基金在招募大V建立实盘组合，胖纸老揭紧跟形势，在2019年3月21日，建立了【老揭主动权益】组合。跟揭嫂汇报后，索性把割肉出来的9.6万元，陆陆续续全部投入组合。









好歹我也访谈过上百位基金经理，我的初心很简单，我想通过自己构建组合，精选市场上被低估的优秀基金经理，挑选优质的主动权益基金，帮揭嫂把损失的钱，赚回来。









运气好！2021年7月13日，【老揭主动权益】组合，净值正式翻倍。两年一倍，净值创历史新高，最近净值是2.035









揭嫂的这笔闲钱，终于回本了…………













回来了，雄风的味道，回来了……













我查了下当初割肉的那只产品，同期，2019年3月21日至2021年7月13日的涨幅是65.1%，涨幅远远落后我的组合。













也就是说，从2015年6月至今，这只基金都还没回到我替揭嫂买入时的高点，如果我当初不坚决挥刀，现在揭嫂的那笔闲钱，至今亏损着。













我又查了下，在2019年3月成立的公募基金，一共有153只，截至7月13日的最新净值，同期累计复权涨幅超过100%的基金，只有22只。













这是不是意味着，我的【老揭主动权益组合】也不差，对不对？













当然，大家也得提醒我下，别骄傲，别自嗨，别膨胀，毕竟组合产品成立时间才2年多，我希望用更长的时间，比如说5年，来证明自己。













【老揭主动权益】是我在天天基金上建立的首只主动权益组合，也是唯一一只运行超过2年的主动权益组合。我建立的组合非常少，集中力量做好组合精品。









该组合属于激进型组合，适合闲钱投资。通过优选主动权益类基金，偏好成长风格，追踪市场风险变化，捕捉市场变化中的投资机会，实现资产保值增值。









该组合与众不同的特点是，组合内大部分配置的主动权益类基金，基金经理都历经老揭工作室旗下的《揭面》基金研究团队深度调研，胖纸我对这些基金经理有过深度访谈，有个别基金经理是我独家首次访谈。









从阶段涨幅看，短期和中期的表现，算不上优秀，但我自认为是及格的。今年以来我也取得了超过10%的收益率。而根据WIND数据统计，今年以来收益率超过10%的公募基金产品，不足全市场的2成。













根据天天基金的评分系统，近一年，老揭主动权益的组合，最大回撤在14%，波动率在1.3%，夏普比率0.08，性价比很高。









再看组合亮点，我的这个组合目前关注人数大约4000人，领先99%的组合，跟投人数领先95%的组合，超过75%的跟投持有人获得正收益，但我觉得这个数据有误，因为净值创历史新高了，也就是说任意时间任意跟投的持有人，都是赚钱的。









我不知道这75%的数据怎么算出来的。昨晚饭局，有美女老师提醒我，可能有些持有人忍不住短期亏损，割肉了，那就是永久亏损了，自然是不算入盈利比例的。









想跟投的看官，可以在天天基金APP的实盘秀，找到我的实盘组合。









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