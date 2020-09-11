隔夜还是有好消息，一个是中印外长发表联合新闻稿 双方达成五点共识 。没啥可说的，阶段性降温吧，不过中印问题的本质是印度问题和中美问题。中印之间的谈话如果解决不了这两个问题，那么实际上就不能算是真正的拆弹





另外，经历了昨天的事情，大家也能明白，其实历来都是如此，A股的问题从来都不是由外而内的，大部分是由内及外的。不过昨晚看央视报道了天山的问题，口风已经非常温和。私以为，这是权威媒体的态度。也是之前我非常赞赏深交所公布交易者成分的原因——权威部门身在其位，应该尽可能做到法不禁止即可为之下的中立。





我们切不可对于市场操之过切。也不要过于的对成长中的市场，有过度的父爱如山。





最后是产业数据——8月份我国挖掘机销售量达20939台，同比增长51.3%；挖掘机销量增速已连续5个月超50%，销量持续超预期！





真男人就开挖掘机！！！挖掘机的销量暴涨，和近期很多基建周期股的走势是重叠的。包括近期电力、煤炭、钢铁的反弹，其实都在指向同一个预期——基建加码。这也会是到年底前市场关注的一条主线。





早盘盘面，创业板再次出现活口，天能重工昨天连阳失败，今天强势拉板，看看情绪能否有进一步修复吧，天山生物的小弟中300116出现了大涨，同时昨天大跌的还有恒泰艾普，集合试盘后现在也有大涨，第三代半导体的易事特也有拉起，如果今天能消灭掉一批核按钮，对情绪肯定也是一大鼓励。





不过这也从侧面说明了我们之前的观点——机制的问题必须要靠机制解决。否则今天干掉了天山，明天也还会有新的垃圾股成为机制洼地的吸金池。



