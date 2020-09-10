创业板股价最低的250家公司，只有最后1只收红，涨幅不到0.5%。

创业板一个版块，贡献了48只20%跌停，以及343只跌幅超过10%的品种。





昨天有消息说发现一些新型操纵市场的行为，今天大家都明白了，官媒的喊口号就是一种新型的操纵市场的行为。





某大报这门重炮，坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”，直接打散了A股的人气。可能领导们都没有想到，毕竟不到两个月前茅台单日8%巨阴的尸骨未寒，就能喊出这样的口号，说明人家压根就没想过。





我看到有朋友说“炒小炒差就是歪风”，没错，我一直也不觉得炒小炒差是一个好事情，一直看我们观点的朋友都知道，我是笃定的价值投资者。经常说一些垃圾股死一死活该的话。但是个人偏好是一回事，市场买卖是一回事，监管发声是完全不同的另一回事。





什么叫差，什么叫小，什么叫炒。这三个概念随便讲讲是政治正确，但如果要落实于监管，至少要拿出足以量化的指标来界定这三个概念





比如小，是看股价还是看市值呢？看市值多少市值算小呢？5个亿算小那么5个亿又五千万的算小吗？6个亿的就能豁免吗？





业绩亏损算差吗？扣非还是不扣非？亏损多少？亏损多久？业绩增长就算好吗？补贴来的增长算好吗？算不好吗？卖房子得来的增长算好吗？那么主营增长就算是好企业吗？增长多少呢？增长多久呢？ 或者干脆看市盈率？那估值1700倍的新华网首当其冲就是垃圾股咯？





然后，什么又算炒作呢？操控股价那是违法肯定是不用说的，那么在法律法规允许的范围内自由交易，该如何界定是“炒作”呢？这些公司不是上市公司么？如果是歪风当初为什么要上市？如果是歪风为什么不退市？既要上市又不退市，为什么不能自由买卖？为什么自由买卖就要算炒作呢？





既然炒小炒差是歪风，炒茅台是喝酒误国的不正之风，炒科技是讲故事的画饼之风，百倍消费是鼓吹泡沫的不良之风。那么本质上说又有什么区别呢。





今天讲把市场还给市场，明天讲坚决遏制绝不姑息。监管的尺度和上限在哪里呢？其实简单的一句话叫——能力越大责任越大。





如果炒作10倍是歪风邪气，那么5倍是不是天罡正气？3倍呢是不是一团和气？一倍以内是不是就是低声下气？





假如炒小炒差就是歪风邪气，那么卖大卖优是不是应该叫沆瀣一气？该不该把近期高位跌下来的白马股都关了小黑屋让主力反省一下——你们他妈的凭他妈的什么敢他妈的卖？





大家都知道，这一波创业板的低价股炒作源于什么，就是改革带来的板块间的高低差，20%的交易机制吸引了更加逐利的资金在关注创业板。这是交易机制带来的套利空间。是不是应该讲——恰恰说明了创业板改革成功的吸引了市场的关注？想要抹平高低差，要么取消创业板20%机制，要么尽快出台主板的20%玩法。





同样的道理，垃圾股看着碍眼，那么加快退市机制，降低退市门槛。机制的问题必须要靠机制解决，否则我们都喝口茶冷静一下之后讲一句体己话——今天干掉了天山，明天也还会有新的垃圾股成为机制洼地的吸金池。而无法量化的监管大棒落下来的时候，最终必然是全市场买单。





至于暴涨的品种，加强信息披露，像这一次深交所对交易者比例的披露，私以为已经很到位。至于明知道是游资击鼓传花还要搏命的人，那叫赌徒，血亏活该。





只是千万不要昨天是“老乡别走要有信心”，今天就成了“再走我特么开枪了”，多来几次很寒心的。







