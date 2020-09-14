证券时报“让损失的都回来吧”的高调唱多，社融数据的大幅度超预期，首批科创板50ETF产品正式获批。一系列利好的加持下，周一市场走出反弹。





尤其科技股对于市场的刺激比较大。





一方面，周末科学家座谈会上《新闻联播》9分钟。这在美帝围堵我们的科技崛起+十四五规划在即的背景下显得格外重要。我们比任何时候都需要自主科技，来掌控自己的命运。也因此，教育和科技得到了从未有过的重视。这有点当年A股被点名的既视感。





而回到9月份乃至于10月的题材炒作来讲，十四五规划炒作是无法绕开的一条主线，目前看市场上已经有三个领域爆掉了，第三代半导体，战略金属，加上上周五的光伏风能，因此随着舆论对于科技这个方向的关注度提升，后面一定还会有新的消息出现。接下来的市场十四五的硬核科技，毫无疑问就是最受关注的方向。





另一方面，科创板50etf是真的能够吸引到增量资金。打破被创业板吊打的局面。毕竟目前来看奇安信、中芯等等已经在科创上市的都是产业龙头（虽然中芯被美帝摆了一道），后面跟着的蚂蚁集团、京东数科也都准备上科创板，一方面是资金需求量极大，确实需要引流，另一方面是说明了科创板的定位确实很高，比创业板更像是中国的纳斯达克。所以政策的加速倾斜是必然的。





目前科创板市盈率87倍，科创板50市盈率75倍，并不比创业板贵多少。ETF的推出对于散户是一个好消息，实际上也是从渠道上缓解对于创业板的分流焦虑。



