昨天在行情中提示大家——成交量不足，会是短期市场行情的一个掣肘。所以面对今天的弱势震荡，其实应该说是非常正常的。周二A股回归了弱震荡行情的标准状态。





一方面向上看，确实，虽然上证50以及沪深300等核心股票的强势上涨，已经基本上确立了市场的短期方向是不需要过分担忧的。





但从从技术指标看，蓝筹板块在连续的上涨加速之后，短期对资金的吸引力逐步减弱，最典型的茅台、恒瑞、五粮液、伊利、格力在创新高之后，市场已经开始出现声音上的分歧。这种状态下，低位的科技股本应该得到了更多资金的追捧，成长股的弹性机会可能会更大一些。但我们目前看，成长股成为了今天盘面中调整的核心，原因在于——在此前的外部事件高压下，实际上成长股也没有真正的完成回调和洗盘。这就造成了板块上有青黄不接的感觉。





这种缺少新题材爆点的现状也就是A股反复震荡徘徊的核心问题。





但虽然周二的市场走出震荡，我们还是要提醒大家注意市场的另一方面——向下来说，因为六月底事件的平稳过渡，以及外部环境的大幅度转暖这已经封闭了市场对于宏观层面的悲观预期空间。给了观望资金一个非常重要的定心丸，而面对这样的市场状态，虽然现阶段还没有显现，但我们认为观望资金是能够进行有力建仓和拉动行情的。尤其针对目前的市场环境，虽然此前一直有公募仓位居高无力加仓的各种说法。但我们对比目前的公募基金持仓情况发现，虽然总仓位超过九成，但事实上全部公募投资于股票的资金占比仅不足15%，而大量（超过45%仓位）持有的则是债权类资产。这意味着如果股市转好，公募层面以调仓来完成加仓是完全有余力并且存在巨大空间的。





外资方面同样如此，毫无疑问上半年外资成为A股市场最活跃的资金来源，而目前看8到11月间，至少还会有四次外资提高A股投资比例的事件，这对于市场来说，又会提供新的增量资金。





除此之外，7月中旬市场预期的科创板上市在即。不论是从影子股、投行业务强势的头部券商，这些主题性的机会，还是从整体市场出发——科创板打新的底仓要求，带出的对于上海主板权重的被动增持来说，科创板行情也都将成为7月份市场最值得关注的机会之一。甚至可能是下半年市场中，最重要的一次行情自我强化良性循环的波段机会。





从这三个角度去看，我们认为大家对于短期的行情，认清震荡，避免追高，这是毫无疑问的恰当的操作策略。但对于中期行情，如果仍然抱有——A股无行情，下跌未结束的想法，那么在接下来的市场中，可能真的要吃大亏。





我们认为大家可以坚定的看多7翻身行情，指数在短期确认下方平台支撑力度后，首先去挑战前高颈线位3150点的支撑，并不是太困难的事。而最核心的信号还是两个：第一，放量3000亿以上。第二，出现足以激活人气的新的强势题材。







