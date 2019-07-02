沪指其实开始体现出我们昨天给大家讲的一些问题，比如量能没有真实放大背景下的后劲开始不足。所以考虑到这一天，我们认为大家今天看到的，整体指数走出的震荡回踩，都是正常的。





对于A股来说，从上涨逻辑来看，政策宽松以及外部事件缓和，将持续提升风险偏好，从而抬升估值；而上证50以及沪深300等核心股票的强势上涨，已经基本上确立了市场的短期方向是不需要过分担忧的。





但从从技术指标看，蓝筹板块在连续的上涨加速之后，短期对资金的吸引力逐步减弱，最典型的茅台、恒瑞、五粮液、伊利、格力在创新高之后，市场已经开始出现声音上的分歧。这种状态下，低位的科技股本应该得到了更多资金的追捧，成长股的弹性机会可能会更大一些。但我们目前看，成长股成为了今天盘面中调整的核心，原因在于——在此前的外部事件高压下，实际上成长股也没有真正的完成回调和洗盘。这就造成了板块上有青黄不接的感觉。





因此，无论是周一的上涨乏量，还是今天的震荡调整，本质上都源于同样的问题——指数缺少一个能够带动情绪的强势题材的出现，最终依靠的还是二师兄、农业这些题材上似有似无的品种来维持行情。包括南北船合并预期下大幅高开的船舶板块，中船科技、中国船舶、重工业几乎都是高开低走。资金的认可和追买很差。





稍微值得期待一点的，是这个位置医药股开始表现。大家都知道过去一年，消费里面医药始终是低迷的。这种低迷首先是源于基本面的压力——中国的药企和海外有很大不同，传统意义上的创新药、生物医药企业，对于前期研发的成本要求极高。一款创新药往往要砸十几亿十多年才能完成，但一旦上市利润丰厚。但问题就在这里，生物制药的研发投入要求了其企业必然对融资趋之若鹜，而A股的融资渠道要求，又反向锁定了盈利指标，这最终导致了国内药企普遍“重销售轻研发”，国内生物药目前大多是仿制药或 Me-too 类药物，并不是传统意义上真正的创新药。





因此，在去年的带量采购压力下，整个医药的盈利和估值被打的很惨。当然，这里面的龙头，恒瑞最终涨了回来，但纵观整个医药板块，恒瑞也只有一家。不过接下来医药这个位置的启动值得玩味，因为随着科创板上市，对于企业利润的要求被淡化，这意味着大量过去在A股无法拿到融资的生物医药种子选手开始进入游戏。而一旦这些真正的成长龙头得到融资，对于整个行业和主板龙头的估值抬升都将是值得期待的。当然，如果医药的上涨真的是遵循这条逻辑，那么我们认为不光是医药，这相当于A股中最敏感的资金开始深挖科创板推出所带来的各种利好了。那么接下来的盘面会非常好看。我们也会在永源财经（HLC5678YC）给大家带来全面梳理





因此对于投资者，我们还是那个观点，短期市场有震荡，但是中期方向非常确定，对于七翻身行情，我们充满信心。





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