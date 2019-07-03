指数在周三选择向下回补缺口，这个说实话比预期还是要弱一些，我们此前认为市场至少应该先向上补缺再走出回调。但目前看资金的情绪还是略微保守。





当然， 这种保守和我们近期不断给大家强调的成交和热点上的一些症状是直接相关的。这两个问题也是目前在行情面前最后两块绊脚石





周一无量无热点上涨太多，这两天开始还债。昨天硬抗了一下，今天看确实扛不住。我们的观点不变，市场这个位置，缺少一个足够一呼百应的强势题材，因此量能不放大和这个也有关系。目前看作为市场定海神针的上证50和沪深300都已经率先回补缺口，权重继续上涨的空间有限。而此前的自主可控等核心题材在6月底前其实一直表现非常坚挺。换句话说，最好的权重和题材都已经出现高位。有回调需求。





那么他们调整下来，却没有新的热点去接，这导致了人气上没能快速复苏。早盘大家看最火爆的垃圾分类概念，启动的其实也是后排品种。早盘截止到收盘，只有21家涨停，这也算是近期涨停家数的一个冰点，并且如果大家翻一翻会发现，真正的连板品种只有四家。并且连板空间被进一步压缩至三板。星云股份、联泰环保，泰晶科技等高位强势股，无一例外都是暴跌走势。尤其泰晶科技这种天地板暴跌加一字板跌停，基本上追高接盘的散户完全没有脱手的机会，可见目前的资金出货之凶狠。因此在目前市场大家追高也仍然需要保持极高警惕。





短线市场还是需要警惕，但不改我们对中期行情的方向判断。下半年最重要的两个事件，一方面外资在8到11月间，至少还会有四次提高A股投资比例的时间窗口，这些对于市场来说，最活跃的增量资金加速进场，是非常值得期待的。





除此之外，7月中旬市场预期的科创板上市在即。不论是从影子股、投行业务强势的头部券商，这些主题性的机会，还是从整体市场出发——科创板打新的底仓要求，带出的对于上海主板权重的被动增持来说，都将成为整体市场行情的稳定器，科创板行情也都将成为7月份市场最值得关注的机会之一。甚至可能是下半年市场中，最重要的一次行情自我强化良性循环的波段机会。





因此，短线市场确实还有震荡需求，这是我们一直提示的，但大家在短线择时的同时，对中线的趋势多一点期待，不管你是否相信，行情已经在路上。



