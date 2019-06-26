大盘分析：

1） 从技术分析我们看到前两次“低头喝水（吸筹）”后会有一次上冲，缩量冲总是坚持不久就回撤。

2） G20峰会在28日召开，如果明天继续缩量是短线比较好的低吸位，但追高个股要小心。

3） 均线压制现在非常明显，先短时间快速突破必须“放量”，否则将会在2910——2950——3100点震荡

热点分析：

消费 ：从今日“消费”板块切换来看：白酒微调，低温奶异动。据AC尼尔森统计预测，2020

年低温酸奶整体市场规模可突破500亿。低温奶的四大好处：1、缓解痘痘2、预防感冒3、预

防骨质疏松4、防乳腺癌。不知道大家注意了没有，这所谓的好处似乎都是直至“女性”，这

也是当今最强的消费人群，具有绝对的购买力。从该行业板块中我们发现：新乳业、天润乳

业、光明乳业都有不同程度的表现，但由于板块覆盖面太小，还未形成真正的“热点”，但我

们认为消费主题切换节奏观察，“低温奶夏季”行情值得期待！

5G： 这个近期一直没有任何表现的板块也要引起大家注意。中兴通讯目前在全球获得25个5G

商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，同时与全球60多家运营商展开5G合

作。全球专利统计机构IPlytics指出，截至6月15日，中兴通讯向ETSI(欧洲电信标准化协会)披

露3GPP5G SEP(标准必要专利)1424族，位列世界前三，5G专利申请超3500件。说明5G还

在悄然推进，也许就在你遗忘中出现“异动”！

芯片 ：中午我们在博文中已经写了我们的观点：中国自主可控道路是曲折的，坎坷的，但一定

能“通”，这不禁让我想起早年看的一部王志文主演的《刑警本色》的片尾曲“黎明已带我上

路，我停不下脚步，善良的人为我祝福。

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