隔夜消息面的突然转暖，成为今早市场反弹的关键。美财政部长表示，中美贸易协议已完成90%。美光英特尔等企业恢复对华为供货。消息面因素导致离岸人民币汇率暴涨200个基点，同时A50盘前飙升1%





但如果持续跟踪消息面的投资者会发现，美财长的话早在四月底就已经说过，眼下六月都快结束了，拿出来老调重提，能够带来多少持续性的热情，很难说。但值得注意到的一点，是就在G20临门一脚的当下，灯塔国开始频频释放缓和信号，不管这是否真的会为接下来的G20带来好消息，但至少能够阶段性的改善市场的预期和情绪面环境。





情绪的缓解是早盘市场加速拉升的关键。外部利好的影响下，5G、安防这两个此前遭遇外部利空突袭的板块几乎领涨盘面，而近期被列入禁售名单的中科曙光，虽然毫无争议的跌停，但跌停板上仍然出现持续成交的信号。这都是市场早盘展现出的积极一面。





受到外部信号和A50以及人民币汇率的带动，早盘沪指快速反弹拉升，券商一度启动扩大涨幅。但随后还是在关键时间点中，G20的观望情绪压制开始抬头。沪指明显受到60日线压力，止步3012前高附近，开始急速回落。





对于A股来说，我们认为大家要调整心态，一方面确实随着消息面的缓和，资金活跃度在提高。但是另外一方面，距离G20仅仅两天了，场外资金不会贸然这个时间点进场。





这一点从资金面能够明显看出，沪指早盘急涨阶段半小时成交水平也仅仅与周二市场相似，没有太多的超预期成分。而临近午盘随着市场回落，情绪再一次受到打压，成交量进一步萎缩至15分钟级别成交几乎和昨天的地量水平相当。





存量资金活跃而增量资金不足的背景下，最可能出现的是弱反弹局面。而反弹空间则完全是被周二一枚阴线砸出来的。因此当前在无量背景下，沪指的反弹在3012附近，就将是明显的承压区间，大家一定要控制住节奏，不要贸然追高。但一旦市场出现无利空的盘中回落急跌，则可以适当的补仓接回，做差价。





早盘最大的个股看点，无疑是茅台冲击千元大关。至此时隔27年A股再一次出现千元股，也是A股历史上的第三家股价破千元的上市公司。但与茅台的千元相比早盘两市涨停50家，与指数高歌猛进的反弹大相径庭，而真正涨超5%的也仅仅150家左右，大量的品种仍然集中在3%以内的普涨。继续验证观点——目前的行情是少数存量盘抱团取暖的结果。在当前市场环境下，大家一定要避免追高目前并不适合大仓位追高操作。





但我们也不鼓励大家空仓观望，目前的A股就是一团干柴，一旦由星星之火就会熊熊燃烧，而对于普通投资者来说，看到星星之火的时候，已经来不及操作，很可能又会错失行情。因此我们认为当前环境下，大家还是要保持相当比例的底仓，毕竟对于市场而言，目前的环境下，是消息面出清前，普通散户最后一个能够与机构站在同一条起跑线上的时间点了。我们建议大家在6月行情的尾声，七翻身启动前，一定择优做好个股的潜伏。