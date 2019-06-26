昨天我们已经提示：非常重要的信号就是2956点的失守。今天上午股指在回调至2958点后就翻身向上，再次印证了这位置的“重要性”。我们从“分时”的技术形态观察分析发现以下三点值得注意：(1)分时三次分型见顶，理论对应三次分型见底。目前还差一次。 (2)量能逐渐萎缩，各方都在新箱体平衡区间震荡2910——2950---3000 (3)超短线随时可以准备动手。

上周我们看好的“白酒”，近期不断创新高，但短线要注意获利盘回吐，而“乳业”上午“新乳业、天润乳业、贝因美”都纷纷出现异动，估计是“酒喝多了，胃疼。喝点“低温奶”保护一下胃粘膜吧。

昨天“中科曙光”被禁一事很多人对“芯片”开始怀疑， 我们认为中国自主可控道路是曲折的，坎坷的，但一定能“通” ，这不禁让我想起早年看的一部王志文主演的《刑警本色》的片尾曲“黎明一旦我上路，我停不下脚步，善良的人为我祝福。。。。。”

所以“消费+芯片”，吃饱了，撸起袖子靠自己“干”！







