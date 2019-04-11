早间和大家分享两个数据，我们认为对于当前的行情判断有一定的指导意义。





第一，是截止 4 月 10 日，创业板已全部披露了一季报正式报告/快报/预告，具体结果如下：





创业板 19Q1 净利润同比增速降幅明显收窄，剔除异常样本甚至转负为正。其中受 2018 年资产减值影响较大的创业板整体增速反弹幅度大于创业板指。创业板整体、创业板(剔除温氏&乐视&光线)的 2019Q1 净利润增速从 2018 年的-52.8%、 -58.9%抬升至-13.1%和 0.9%；而创业板指和创业板指(剔除温氏&光线) 2019Q1 预告利润增速从 2018 年的-21.7%、 -20.6%抬升至-23.1%和 2.3%。





创业板整体 19Q1 净利润环比增速也好于历史平均水平。由于历年 4 季度利润受当年资产减值影响较大，因此在衡量历年 1 季度利润环比季节性时我们采用了当年 Q1/上年 Q3 的做法。结果显示，创业板整体和创业 板 ( 剔 除温 氏 & 乐 视 ) 的 19Q1 预 告 利润 环 比 增 速则 分 别 高于2010-2018 年的平均季节性 2.1%和 4.6%。而创业板指和创业板指(剔除温氏&光线)19Q1 预告利润环比增速分别低于 2010-2018 年的平均季节性 8.7%和 10.1%。因此创业板整体（剔除温氏和乐视）19Q1 净利润同比增速-6.7%，略好于我们的预测值（-12.7%），而创业板指（剔除温氏）19Q1 净利润同比增速-11.9%低于我们此前 1.5%的预测值，当然这主要是由于光线传媒异常值导致的。





分市值区间来看，越大市值区间的公司 2019Q1 净利润增速越高，再次重申我们去年年底对于创蓝筹行情的判断。从行业贡献度来看，19Q1 较 2018 年利润贡献度提升较为明显，且 2019Q1 利润贡献度为正的，主要是成长属性的电气设备(新能源)、通信、计算机、医药生物；而拖累较为明显的则集中为周期品中的农林牧渔(主要受温氏股份影响)和有色金属。









第二，是截止至4月10日，36家上市券商3月经营数据全部披露，3月共实现营收320亿元，1-3月累计735亿元，单月净利润160亿元，累计330亿元。27家可比口径下，单月营收同比+52%，净利润+56%，1-3月累计营收同比+50%，净利润同比+72%。我们认为整个券商业绩存在三个重要的看点。





1、1-3月上市券商业绩挂点如期而至。一季度日均交易量5900亿元，目前两融已回升至9600以上，市场交易环境活跃能够支撑估值中枢1.8-2.0X区间。





2、头部券商保持盈利领先，1-3月净利润国泰君安、中信证券、华泰证券分列前三，同比增速分别为29%、55%和-8%。增速方面，区域型中小券商改善明显，太平洋、东吴证券、东北证券位居前列。



