消息面其实算是相对温和，一个是创业板的业绩数据基本上明确。创业板 19Q1 净利润同比增速降幅明显收窄，剔除异常样本甚至转负为正。其中受 2018 年资产减值影响较大的创业板整体增速反弹幅度大于创业板指。创业板整体、创业板(剔除温氏&乐视&光线)的 2019Q1 净利润增速从 2018 年的-52.8%、 -58.9%抬升至-13.1%和 0.9%；而创业板指和创业板指(剔除温氏&光线) 2019Q1 预告利润增速从 2018 年的-21.7%、 -20.6%抬升至-23.1%和 2.3%。





从数据上看，创业板整体的业绩回升是有超预期的。但是幅度不大，考虑到创业板从底部的反弹已经超过45%，这个力度其实是远强于同期沪指，业绩上面的回升预期已经被市场提前消化。而技术面上，4月2日前后的二次冲高指数创新高，但成交量反而折去1/3，明显的量价背离态势已经形成，创业板的调整是必然，所以今天早间创业板5分钟级别在开盘10分钟，就先于沪指出现破位走势，直接带动日线级别下行。但临近中午收盘创业板日线级别缺口已经回补，超短线有一定反弹需求。且看午后走势吧。至少临近收盘前的拉升无量，如果保持这个量能级别，创业板的超短线反弹就不值得期待了。

另一个数据是CPI的回升。3月居民消费价格（CPI）同比增长2.3%，预期2.3%，前值为1.5%。CPI涨幅刷新2018年11月来新高，时隔3个月后重回“2时代”。3月工业生产者出厂价格（PPI）同比增长0.4%，创三个月新高，预期同比增长0.4%，前值同比增长0.1%。





但问题就在CPI上。如果纯理论上看，CPI回升是经济复苏的迹象之一。但对A股了解更多的朋友都知道目前资金最期待的政策之一，就是国内货币政策的进一步宽松——市场在期待降准降息。但CPI的回升实际上封闭了市场对于降准降息的期待值，因此导致一部分资金选择离场。





其实从本质上看，CPI回升还是和近期猪肉价格上涨有直接关系。从实体角度出发，工业用电量还在下滑，虽然数据上的提前量已经开始表现，但真正经济复苏目前还没能看到。因此不排除在消费品价格通过释放库存稳定后，后续再实施宽松操作。但就目前而言，A股因为缺少了这个念想，选择下行。





技术上其实今天早盘的市场还是比较标准。





早间9点40，5分钟级别出现阴吞噬线，向下压力激增，随后反抽未超50%宣告反抽失败。10点15分5分钟级别三只乌鸦，随后沪指反抽又未超50%宣告反抽失败。指数开始向下。K线战法逃顶操作还是非常精准的

今天午后重点看日线级别能否收复3200，无法收复就是日线级别破位，沪指要继续下行，下一个超短线支撑在3185和3171。





但总的来说，我们不改变对于市场的判断，A股这一轮牛市不是源于经济本身、或者证监会换任、或者某个产业利好，这些都是辅料不是主菜，A股本轮牛市的核心是金融活经济活，金融稳经济稳的战略新定位。



