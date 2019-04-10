早盘以为是悲剧，毕竟刚公布了业绩利好的券商股全盘尽墨领跌市场、昨天强势的化工股迎来强势分化，格力电器顶着珠海国资背景大股东退出的重大利好第二天就炸板，整个市场几乎所有的资金都在玩“跑得快”一幅死一死给你看的状态。量能几乎和周二持平，但涨跌家数明显在进一步弱化，尤其同花顺因为大比例减持封跌停板严重杀伤人气。

午后发掘是喜剧，指数震荡翻红，成交量虽然没有跟进但是至少个股层面在缓解。尤其券商5G纷纷胎动。券商仍然是市场的核心主干。其实道理很简单，券商是什么？券商最大的逻辑就是牛市本身，只要还坚定看牛市，那么券商股的业绩放量就必然没有结束，况且下半年还有科创板，券商2%~5%的跟投，再加上6%~8%的保荐费，业绩只能更好看。

结果最终在收盘发现是闹剧——国际实业、农尚环境、西安旅游等高台跳水，科力尔、协鑫集成、众应互联等等高位强势股尾盘迎来哀鸿遍野。尤其浙江龙盛作为化工品种龙头直接甩出诱多的钓鱼线，出货出得明目张胆，虽然以这种体量炒作来说，资金后续还会有动作来吸引接盘资金，但总的来说，一句吃相难看是跑不了了。

板块方面，整体没有任何亮点，上午表现好的也只剩余超级细菌与透明工厂坚持到尾盘，而下午则主要是江苏自贸板块表现较好。不管哪一个拿出来都缺少王者面向。整个市场的精髓都在一个字里，就是“熬” 。





冯仑说：伟大都是熬出来的。普通人承受不了的委屈你得承受；普通人需要别人理解安慰鼓励，但你不需要；普通人用对抗、消极、指责来发泄情绪，但你必须看到爱和光，在任何事情上学会转化消化；普通人需要一个肩膀能在脆弱的时候靠一靠，而你就是别人依靠的肩膀。





熬得住，出众；熬不住，出局！这就是人生。





投资也是如此。很多人看近期的走势，说日线级别已经出现顶部形态，有朋友想让我们分析一下行情见顶的特征，只能说大家真的是熊怕了，涨一点就提心吊胆，跌一跌就骨软筋麻。A股进入二季度7个交易日，横盘了5天，尤其是最近四天都在横盘，成交量整体锐减了两成，涨跌比倒挂，整个市场确实不强，但这个不强的熬。是在熬变局。





沪指并非没有催生变局的条件。从资金的角度来说，3月初MSCI扩容，3月中旬企业年金胎动，这期间还有养老金表态的——投资A股比例太少，而就在三月末的数据显示，350亿公募将三个月内完成建仓，偏股基金一季度募资613亿大増60%。





从板块的方向来讲，5G、券商、混改、化工这些都是催生中线级别并且能够带动指数第二春的题材，近期我们看也还有资金在关注。





从个股的走势上看，高价股比如茅台打开上涨空间，中价股变身高价股，低价股封闭下跌空间这个任务还在延续。





从政策上看，很多人忘了，这一轮牛市最大的支撑不是单纯的科创板也不是经济回暖也不是5G等等板块的利好。而是 金融活,经济活;金融稳,经济稳的新的战略定位。





所以越是这个看上去市场整体都在熬的时间窗口，越考验大家的眼里和耐心。如果说一季度的核心是慧眼识牛发现牛市抢先进场。那么二季度的核心就是拨开主力机构的层层迷雾选则真正的“金花”。



