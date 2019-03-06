市场仍然保持强势拉升姿态。但是有几个问题需要大家注意。





从反弹的根源上看，本轮市场的启动拉升，实质上是对去年多重利空因素的情绪修复。包括中美谈判缓和下来的外围环境。社融数据的超预期恢复，美联储鸽派言论对于加息周期的修正。这些情绪因素到目前为止都已经完成了修复。并且如果我们从未来看，甚至多少存在不确定性。





于是翻回头来看，其实我们认为接下来本轮市场继续上涨的动力，以及目前唯一存在超预期变量的，就是市场内部对于监管模式的矫枉过正，以及资本市场的制度性改革——昨天易主席讲市场反弹“市场行为，不好评论”，这就是重大的进步。市场行为意味着这是正常合理的，所以A股的去行政化未来仍然是重要基调。





但当然，改革很长远，所以对于眼下，当最迫在眉睫的利好都已经充分兑现之后，能够搅动一池春水的，也唯有赚钱效应在资金中，产生的良性轮动本身了。





早盘市场大家能够明显看出，仍然资金存在巨大的分歧，高位离场的情绪存在，但同时也有追买进去的资金在积极参与。早盘四场放量，半天2800亿的成交，好不好？好！但是大家从小级别上看，15分钟级别K线明显能够看出——周三放量的重头戏，其实是在第二和第三根15分钟级别K线。而这两根K线是下跌的。





所以大家基本上能够看明白——仍然是此前市场所面临的问题——获利资金加速离场，但是更多的踏空资金在涌入。110家公司涨停，高位早盘一度重挫的领益智造、大智慧、人民网以及中国人保，集体走出回封，4K及边缘计算概念竞价封单稍微偏弱一些的万隆光电也快速回封，使得整体题材概念高位情绪依然保持得比较完好。随着盘中保险信托板块的再次爆发选择向上二次突破，安信信托再次巨量封板，陕国投A跟风涨停助攻，相当于再一次在情绪上给予了延长调整时间点的预期，稳定住了高位连板阵营的氛围，看来场外资金的踏空饥渴程度还是万分踊跃。





所以这也是我们反复提示大家的，牛市来了，大家的思维要转换成牛市四维，牛市的震荡、分化与熊市决然不同。这样的市场，如果还在犹豫，就非常尴尬了。



