



又是全面逼@空，怎么说呢，跌起来不要脸，涨起来不要命。





其实易@会@满@主@席昨天的表态挺让人欣慰——如何评价近期上涨？“市场行为，不好评论”。大家说该如何评价近期的市场上涨呢？有人说A股是一管就死，一放就疯。有人吐槽说A股永远没有长牛，只有疯牛。更有人讲，这是因为“这一届股民不行”。但是我们冷静下来平心而论，这所有的一切，真的是A股和股民的问题吗？





A股之所以跌起来不要脸。难道不是因为跌太多了吗？不是因为十年中有八年在下跌，股民跌怕了，所以看到熊市大家就习惯性的崩溃。看到崩溃就更是习惯性的不计成本的离场？因为习惯了下跌，所以恐惧下跌，因为恐惧下跌，所以反而制造了更多的下跌。过去30年的A股说到底就是这样一个不断自我强化的悲剧。





而A股之所以涨起来不要命。难道不还是因为跌多了，跌怕了吗？习惯了下跌，习惯了跌跌不休，习惯了扫一眼账户全是菜色，所以嗅到了牛市的味道，就迫不及待的进场，看到了牛市的影子，就疯了一样的冲进去。理性？不可能的，你来A股三十年你这辈子也就和理性告别了。





很多人讲投资者教育。怎么教育？要我说不需要教育。给中国一个十年的牛市，投机客都会变成理性的长期投资者。有人说那你现在的A股资金，就不可能有所谓长牛。那我要说，一步一步来！先涨再说！只有让股民习惯上涨而非习惯下跌、习惯盈利而非习惯亏损、习惯了挖掘机会并确实能够以此盈利而非管你质地如何都先跌个一半不成敬意。我们A股投资者的心态才能够平和。





那个时候才能够真正云淡风轻，看山又特么是山了。





这就像为什么总说外资抄底，内资看戏。同样是机构投资者为什么我们总是慢人一步？难道这不就是最典型的“一方水土养一方人”？





投资者从来不欠A股什么，反而是A股欠所有的股民、机构...太多太多。





所以说，为什么易@主@席一句“市场行为，不好评论”，我们说诚惶诚恐。因为对于市场来说，哪有什么疯牛健康牛，哪有什么价值牛什么投机牛。A股从来不易，A股百废待兴，先涨再说，怎么涨，对于跌了一年的A股，都是市场的合理行为！





先习惯上涨，再谈重塑信心，先习惯上涨，再谈选择上涨的路径和逻辑。





先谈温饱，再思YINYU.



