周二行情继续拉升。这个阳线出来，其实技术上面包含的信息量很大。





第一是点位，指数在周二收盘，收复了3050点，吃掉了一部分周一的上影线。我们从横向的点位来看，3050在技术上的意义重大，这个位置几乎是2016 年熔断后市场启动的一波拉升中，最重要的回调支撑位，一旦吃掉这个点位，意味着在2018年股灾发生前的套牢筹码，开始真正进入松动的阶段。

很可能也是出于这个原因，导致指数连续在这里两天形成了放量震荡的局面。





第二是量能，虽然整体看市场维持放量，但是周二的拉升光头阳线，成交反而比周一的星线更加萎靡。A股在这个位置一周半，指数重心明显继续上移，但是成交开始难以为继。至少目前形成了阶段性的量价背离仍然没有得到有效修复。这一点是需要我们去注意的。





当然，周二成交量无力放大的另一个核心原因就在于金融股。金融股在周二选择偃旗息鼓，保险银行领跌市场，权重如石油排名第三。这也是今天盘面出现的一个信号——虽然题材在高歌猛进，但另一方面，上证50的高位分化在延续，从3月4日开始，上证50，高位出现了四次30分钟级别放量，而这些放量，均以小阴线震荡，或中阴线回落的形态出现。





换句话说，50权重对应的高位放量几乎全部出现在下跌或者横盘阶段，而非真正追买的人群





作为第一波拉升的主力品种，上证50所代表的的权重在当下开始呈现出阶段性的疲态。而这种疲态最终会反馈到整体市场上。因此我们认为，在中长期牛市已经启动这个观点不变的基础上。这一次的强势拉升，我们更应该当做是一次最好的调仓换股及补仓的机会。





而即便是高歌猛进的创业板，也开始逼近1726的重要压力位。因此我们认为，这一波如果大家要做调仓换股，那么我们的目光一定是集中在低价低估的品种上。而近期包括周期、包括消费股的启动，包括军工的异动，本质上也是出于这样的原因。

因此，接下来的市场，追高不再是最恰当的操作了，能够耐心埋伏低位优质（尤其是优质）品种的，会是第二波拉升的赢家。



