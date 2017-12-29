周五了，2017年的最后一天，市场继续倔强的横盘。很理解，毕竟是马上即将放假，年底流动性紧张也没有缓解。所以翘尾是情分，横盘才是本分。大家看历次市场在节假日和重要时间窗口前的走势都是如此，除非是单边牛市途中，否则资金基本上都是在横盘中度过这个时间点。





市场横盘，个股上并非没有看点。白酒、煤炭、有色，这是昨天最热的品种，今天领跌。不过没事儿， 大A看上去是“城头变化大王旗”，但实际上是几个热点品种轮流坐庄， 虽然市场比较弱无法持续上攻，但是至少是锁定了几个品种交替上攻。 所以短线大家关注回调补仓的品种，我们认为消费是一块、资源品是另一块还是捡着龙头来买。





而且这种行情大家注意一点——非核心的品种资金基本无人问津。这也是为什么说近期行情很好看，但是未必好做的原因，因为指数确实是极弱所以追高要谨慎一点。而底部的品种，很多明明看着基本面很好，股票质地很好，位置也很好，但是因为市场没钱，在网红圈之外就没有资金关注你，于是就是不动。





这也是目前时间点，个股和板块上面的一个特征。怎么办？只能忍耐。大A也好投资也好，没有办法也本就不应该每天都大赚特赚，老话讲看见贼吃肉没看见贼挨打。 投资也是如此，只有在冬天耐得住寂寞，才能看到春天满山桃花的烂漫景色。





对于现在的股民朋友来说，就是耐心等着春风吹来的时候。多一点耐心，多一点平常心。





昨天给大家讲了很多白酒消费的内容，今天带一点资源品。有色，尤其是钴镍的涨价是近期值得关注的潜伏点。本周电解钴（99.8%min 万元/吨）继续走高，周涨幅约3%说明钴矿目前仍然供应偏紧。KCC复产进度若符合或超预期，18年影响供应增量变化可达5000吨以上，将成为钴价中长期的风险因素之一；但KCC矿山的实际产量仍具备不确定性。我们认为需理性看待复产本身的风险程度，不可忽视嘉能可等矿业巨头对价格的掌控能力。





近期市场继续震荡而不是快速拉升，其实是给坚定地投资者最好的新年礼物，因为为有这样的市场，才能够真正给大家上车的机会。而这趟车，应该是驶向2018年的吃饭行情的。





2017收官战，2018翘首以盼，我们反复和大家说市场进入底部，所以大家近期真正要做好辞旧迎新的逢低吸筹。下周二电话会议，我们会重点给学员讲哪些品种能够抄底，大家安排好时间我们不见不散，热线010-57594189