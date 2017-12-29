【政策】





1、创新药获政策支持 优先审评进入实操阶段

国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。总局还公布了优先审评审批的具体程序。

A股公司中，研发能力较强、产品梯队健全的恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、丽珠集团(000513)受到机构重点关注。









2、两部委联合发文推进生物质能供热





发改委、国家能源局近日联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。《指导意见》还完善了八项促进生物质能供热的政策措施，包括国家可再生能源电价附加补贴资金将优先支持生物质热电联产项目、在东北、华北等地区以及京津冀大气污染传输通道“2+26”个重点城市组织县域生物质能供热示范建设等。





上市公司中，迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源；长青集团(002616)致力于发展农林生物质发电和集中供热。









3、工信部持续推进智慧养老 产业发展产业空间巨大





据工信部网站消息，12月28日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。





九安医疗(002432)、久远银海(002777)等入选了2017年智慧健康养老示范企业名单。









4、地方积极推行河长制 水环境治理步伐加快





日前江苏省河长制办公室召开新闻发布会宣布，江苏省全面建立河长制，超6.6万河长已到岗。实现15.86万个在册河道、湖泊、水库和村级小微水体全覆盖。目前，江苏11位省级河长均开展了巡河活动，全省189名市级河长累计巡视市级河道473人次，已实现对12座省管湖泊和3座市际湖泊的常态化监测，并通过编印省管湖泊巡查年报、季报、月报，实现动态管理，为湖泊系统治理提供决策依据。





随着生态环境修复项目打包成趋势，黑臭水体带动水污染治理整体加速，专业平台型环保公司更受益，相关公司包括博世科(300422)、环能科技(300425)等。









【涨价】





1、国际巨头上调钛白粉价格 行业迎来新一轮涨价





据媒体报道，2018年1月1日起，国外钛白粉巨头将纷纷上调产品价格。特诺将所有Tronox二氧化钛(Tio2)产品实行涨价，亚太地区上调125美元/吨。科慕将大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨，特殊规格R-350和TS-6300将涨价200美元/吨。石原(ISK)将亚太地区销售的钛白粉(二氧化钛)价格上调200美元/吨。





龙蟒佰利(002601)是亚洲第一大钛白粉企业，拥有56万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业第二。









【产业】





1、中国启动十万人基因组计划 绘制国人精细基因组图谱





今天(12月28日)，我国启动“中国十万人基因组计划”是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。





上市公司中，艾德生物(300685)主营肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售；透景生命(300642)基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台，开发出一系列人乳头瘤病毒(HPV)检测产品，为不同客户提供HPV核酸检测全面解决方案。









2、贺岁电影陆续上映 影视传媒关注度或提升





据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。而2015年、2016年的全国票房分别为437.1亿元、454.6亿元。贺岁档期内，华谊兄弟(300027)于12月15日推出《芳华》，该片上映14天实时累计票房9.92亿元，票房超过《私人订制》(7.2亿元)，成为冯小刚最佳票房影片。新丽传媒、万达影视投资的《妖猫传》上映7日累计票房3.52亿元，且口碑持续发酵。





上市公司中，光线传媒(300251)通过猫眼布局在线票务及流量入口，获得强势线上渠道；新经典(603096)依托优质自有版权图书资源，实现“图书+影视”联动效应。









3、美国联邦通信委员会首次批准无线充电产品 已具备商用条件





据外媒报道，无线充电技术研发商Energous (WATT.O) 的无线充电发射器WattUp Mid Field获得美国联邦通讯委员会(FCC)认证。该产品已具备商用条件。受此影响，Energous股价北京时间28日早间收盘大涨168.10%。





上市公司中，京华泉的定向式无线充电技术已供应境外客户的定制化产品；硕贝德(300322)拥有多项无线充电技术专利。





【提醒】

1、中签缴款：成都银行(601838)





【要闻】

1、中央农村工作会议12月28日召开。

2、深交所：稳妥推出股票ETF期权试点、积极开展REITs等产品创新。

3、财政部：2018年坚决制止违法违规融资担保行为；继续实施积极的财政政策。

4、银监会：进一步扩大银行业对外开放，最大限度减少行政许可事项。

5、财政部：境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税。

6、环保再严部分龙头停产，分散染料价格再次飙涨。

7、多措并举遏制涨势，天然气价格几近腰斩。

8、工信部：前11月网络游戏业务收入1341亿，同比增22.1%。

9、贵州茅台(600519)股价创次新高 沪股通净买入近5亿元。

10、美股收涨，纳指涨0.16%；COMEX 2月黄金期货涨0.5%；WTI 2月原油期货涨0.3%。





【公告：复牌】

雪莱特(002076)、中国重工(601989)重组过会 新宏泰(603016)遭否

ST保千里(600074)29日起“带帽”，股票简称“STST保千里(600074)”





【公告：中标类】

得润电子(002055)：成为豪车市场新能源核心供应商

启迪桑德(000826)：中标1.8亿元污水处理项目

飞乐音响(600651)：联合中标20亿元“智慧岑巩”PPP项目

美欣达(002034)：子公司中标9530万垃圾处理项目





【公告：并购类】

上港集团(600018)：近60亿元成功竞得星外滩50%股权

达安股份(300635)：拟1.5亿元收购宏闽电力60%的股权

共达电声(002655)：爱声声学拟9.95亿元受让公司控股权

通达动力(002576)终止置入隆基泰和置业100%股权

中富通(300560)：终止收购广州欧康，拟推员工持股计划





【公告：投资类】

冀东水泥(000401)：拟与金隅股份(601992)共建30亿元合资公司，京津冀水泥市场整合加速

北京文化(000802)：拟2200万元投资《高能少年团2》

复星医药(600196)：拟在徐州经济技术开发区投建产业园项目

中国中铁(601390)：子公司参与设立基金，投资轨道交通和建筑行业

刚泰控股(600687)：拟在上海自贸区设立全资子公司





【其他公告】

神州高铁(000008)：2017年净利预增55%-65%

绿地控股(600606)：子公司下属合资企业的逾期借款已全部解决

亚星化学(600319)：董事会改组换届 控股股东及实控人变更

华电重工(601226)：实控人完成改制及名称变更

海虹控股(000503)：实际控制人变更为中国国新

南风股份(300004)：与中广核合作 推动重型金属3D打印技术产业化

天润数娱(002113)：控股股东变更为恒润互兴 实控人不变

亚星客车(600213)：新能源车免购置税有利于公司新能源客车产品销售

江丰电子(300666)：合肥江丰投产进入倒计时

凯盛科技(600552)：下属公司拟投建炫彩曲面手机盖板生产线





【公告：增持】

海航基础(600515)：海航实业拟增持公司0.2%至1%股权

国瓷材料(300285)：大股东今日增持253万股

神州长城(000018)：两高管拟1个月内合计增持不低于1000万元股份

泛海控股(000046)：控股股东今日增持84万股

启迪古汉(000590)：控股股东增持3.35%股份

金花股份(600080)：实控人及部分董监高拟合计增持公司约500万股





【公告：减持】

江山股份(600389)：出售160万股江苏银行(600919) 获利1127万元

齐峰新材(002521)：部分董事、高管终止减持计划

上海电力(600021)：子公司出售1450万股江苏银行(600919) 预计获利1亿元

维宏股份(300508)：部分董事高管提前终止减持计划

悦达投资(600805)：减持1882万股江苏银行(600919) 获益7219万元

华茂股份(000850)：减持国泰君安(601211)467.43万股

北信源(300352)：实控人提前终止减持计划

日月股份(603218)：上海鸿华及上海祥禾拟合计减持公司6%股权

元祖股份(603886)：卓傲国际、元祖联合国际拟合计减持公司约7.5%股权

桂东电力(600310)：出售5000万股国海证券(000750) 预计获益1.7亿元

大众交通(600611)：减持所持上海银行(601229)、光大证券(601788)和吉祥航空(603885)部分股票

华星创业(300025)：因重组终止 董事长取消增持计划





【解禁股】

神州信息(000555)、风华高科(000636)、华讯方舟(000687)、华闻传媒(000793)、蓝焰控股(000968)、游族网络(002174)、方正电机(002196)、光迅科技(002281)、骅威文化(002502)、三七互娱(002555)、国信证券(002736)、新宏泽(002836) 、英维克(002837)、九洲电气(300040)、东方日升(300118)、永清环保(300187)、富临精工(300432)、奥联电子(300585)、澳柯玛(600336)、宁波韵升(600366)、华鲁恒升(600426)、通威股份(600438)、实达集团(600734)、渤海活塞(600960)、贵广网络(600996)、高能环境(603588)



