转眼，2017年的全年交易落下帷幕，休息三天之后，我们就将迎来2018年的交易。





大A这一年，如果有人说波澜不惊，那我说您一定做的是假A股，消费、资源两条主线的交替和期间细分行业的龙头并起——年初以及四季度的白酒家电，二季度开始的锂电池、氧化铝、煤炭、钢铁。虽然指数层面大家看一年上涨不足10%，但是真正踏准节奏的投资者，2017年的投资应该说会很滋润。





我认为往长远一点看， 2017年都很有可能会被称为大A的转折年，因为今年有太多的“新情况” ，史无前例的在A股的舞台上上演。 比如说IPO常态化，喊了这么多年的注册制以这种先上车后买票的模式最终落地。 可以说是快刀斩乱麻。也因为IPO的任务必须完成，大家看到了今年以来，可以说A股行情有史以来第一次，和命中注定的对手“IPO”握手言和。IPO常态化需要行情，否则上市公司意愿不高，破发或者高折价也不利于公司本身的健康，会把“输血实体经济”变成“贱卖实体经济”。





所以大家可想而知的是，如果IPO常态化延续，那么未来大A有必须也是有义务维持一个从慢牛向长牛的转变。这是我们非常期待的。





另外一个我们讲就是大A的机构化 ——尤其是今年下半年的机构抱团行情，应该是让很多新股民朋友大开眼界。其实机构化是A股成长过程中的一个永恒主题。但是2017之所以特殊，是因为我们从历史序列发现，A股很可能正处于从极端散户化向机构化过渡的时期，09年之后的慢熊是A股去散户化最显著的时期。截止到17年中报，A股散户持股比重为54.91%，机构持股比重为45.09%（其中包括3.01%的基金、2.17%保险资金、0.76%企业部门持股和0.41%的社保资金）。在全球比较上，A股机构投资者持股市值/总市值比值居中，机构投资者/流通市值比值靠后。 将机构投资者进行拆解后（除去一般法人）归类为公募、保险和社保、私募或自有、汇金证金、QFII和非金融类上市公司六类，变化比较明显的是，公募资金占比在09年底达到最高之后一路下降，截止17年中占比为30.86%；汇金证金15年下半年股灾入场，直到现在仍作为维稳力量存在，17年中占比达到24.76%





当然这是A股整体，如果从个股的角度出发这个比例将更加惊人，大A甚至终于出现了茅台这种让散户投资者只能望洋兴叹的个股， 而茅台这种纯机构博弈的个股的出现，我们作为市场的机构参与者之一，也特别期待——因为新的战场意味着新的游戏规则和玩法，茅台开启了大A的全新时代，这是我们非常期待的。





总的来说，2017年，指数很稳，个股很劲。大A走了一个所谓的慢牛，2018年，我们期待这头小慢牛能够跑起来！



