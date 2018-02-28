春节后，一部古装传奇剧悄然占据微博热门，那就是《独孤天下》。

《独孤天下》的编剧张巍一向是收视保障，但我却注意到一个奇怪的现象，她作品的豆瓣得分，通常与作品的市场反馈成反比。

2015年，《女医明妃传》（下简称《女医》）点击突破20亿；同年播出的时装剧《长大》，在几乎0宣传的情况下，口碑收视逆袭；更早的《陆贞传奇》（下简称《陆贞》）更是收视长虹，单集破2，收视率曾高居全国第一…



但豆瓣上的评分却是这样子的：



评分最高的《长大》



低分的《女医》

还有低到惊人的新剧《独孤天下》⬇️



在国产电视剧中，张巍编剧的作品算是比较良心的。我安利给多少号称只看TVB、只追美剧、只撸大河剧的小伙伴，他们都立即入坑，完全忘记了自己不看国产剧的誓言，打脸高手们纷纷干出在B站上传男女主cut的“无耻行径”。

因此我也很好奇，为什么《独孤天下》在豆瓣上的评分会这么低，明明它在今年的古装剧中也是一股清流，女主竟然毫不沉迷宫斗，只想做成功的女政治家，制作也算精良，服装色调都不辣眼睛，到底为什么会拿下5.6的低分？



搜了一下豆瓣下面的差评：





大部分不好的观感都来自于“不遵循史实”这一点。

再看《陆贞》和《女医》的评价，也是大同小异。







这个……我就想说两句了。



这几部剧的类型标签一直都是古装传奇剧，不是历史正剧，不是历史记录。编剧本人的标签，更是女性主义编剧、女性励志编剧，从来都不是史学家和历史正剧编剧。

电视剧不是历史，哪怕正剧也不是照搬历史，大家都很明白。之所以这几部剧让历史粉这么愤怒，可能是因为观众多了，大家担心观众看了就相信剧情即真实。



其实，很多守在电视机前等更新的观众如我，都不是专业的历史学家，就是因为剧好看，才去搜索谈允贤是谁，陆贞是谁，朱祁镇是怎样的皇帝，独孤家三姐妹怎么都是皇后……这种传播不是也有意义吗？而且，每一部古装剧的播出都会经过严格的审查，如果有与历史严重的相违之处，根本不会来到观众们的眼前。



传奇剧很多时候没有正剧那么严肃，能让观众有兴趣追下来，更容易给历史粉群体带来一票新鲜血液，难道不是很好的事？



金庸老爷子说过，自己在写小说的时候，人物结合真实历史背景，都是遵循“大事不虚，小事不拘”的原则。真要算起来，建宁公主是康熙的姑妈，金庸老爷子却改编为康熙的妹妹，还让她泼辣不羁，倒追韦小宝，阉割吴应熊……可是，这么改编以后，建宁X韦小宝这对CP实在好看呀！



原先了解吴应熊的读者就不多，知道他和建宁公主关系的更寥寥无几。经过老爷子改编，作品大热，搜索条目也明显增多。这才是有益的变相科普。

为什么大家盛赞金庸，对《三国演义》宽容，甚至集体幻想唐僧取西经时当真有石猴和天蓬、沙僧襄助，却鄙视这位编剧呢？我确实要鸣一下不平了。



张巍编剧的标签一直都是女权主义，但其实她在访谈中说过，她觉得自己更应该是女性主义。并不是非得压过男人一头，她想要的是平等。



很多时候，女生是想做一朵玫瑰花的，少女时期总幻想能遇到自己的小王子，世界上有很多玫瑰花，但是他只喜欢这一朵。可是后来小王子就去地球旅行了，他有羊，有了蟒蛇吞了大象的图画，有了很多别的东西，玫瑰花就只是温室里的玫瑰花。



这时候女生就得长大，自己长出来，变成一棵树，扎在土里，往上生长，光合作用，自我成就。



新剧《独孤天下》中的女主独孤伽罗就是这样一个人，她出场时很天真，什么都不懂，情窦未开，却要成为历史上的独孤皇后，她是会从一朵花成长为一棵树的。



皇后并不是皇帝的妻子，更多时候，皇后是一国之母，是卓绝的女政治家。



太多剧中的皇后，都只承载着宫斗大boss的职能。



但很明显，在《独孤天下》中，独孤家三个女儿，三个皇后，都不是后宫小天地里的“斗战胜佛”，而是要在政坛上为国筹谋的。



看过张巍的剧就会发现，她和一般古装大女主编剧最为不同的一点就是，她的女主不会为了男人的宠爱去宫斗。



陆贞遇到别人设计的时候，她就只会跑去烧瓷卖瓷，动次打次……

谈允贤要当妃子了，想的都不是找嬷嬷教自己学爱情三十六计，还问皇帝自己以后能不能给人看病，不能就不进宫了。



可以想见，独孤伽罗虽然要当皇后，也肯定是想着怎么做一国之母，而不是做一宫之主的人。这家伙为了怕别人斗她，都要求男主在1400年前一夫一妻了，明明宫斗的胜利比皇帝的忠诚更容易达成吧……



从这一点就可以看出，编剧在很努力保持自己的价值观。



宫斗、权谋当然是好看的，但是，一个女人在乱世中自我成就、实现自己的价值就不好看了吗？后宫是一方天地，但生存空间有限，大家就在其中倾轧设计；但张巍编剧笔下的女人们都找到了另一方天地。



宫外的天下很大，独孤家的女人也可以居之，空间大了，大家也就都有了栖息地。杨坚不用圈禁独孤伽罗来证明自己的男性魅力，只要自己努力成长为好皇帝；而伽罗也有自己后宫之外的立足之地，两个人不是小王子与玫瑰花，而是一起成长为参天大树，互相成就，不是很好吗？

人生在世，光阴短暂，做事是要问值不值得的。



如果谈允贤只做一位皇帝的妃子，被选择成为了后宫中的女人，因为受宠才拥有生育皇子的资格证，却不能选择成为医生，那还会快乐吗？明明有行医资格证，就因为爱上一个皇帝，或者说被一个皇帝看上，就被剥夺了自己的个人医生身份，那这样的一生还谈何值得？



有很多女性结婚后，自己选择成为了家庭主妇，在家打理家庭、教育子女，这当然是很好的。但是，如果你是出于男人的要求，被要求牺牲自己的职业，退居二线，压缩自己的空间，这就很糟糕，午夜梦回，你会不甘。



人生最不好的状态之一就是不甘心。不心甘情愿的付出，非自我选择的退让，都是一种不值得。这是你的人生，你要如何衡量人生价值，就只有你自己能够决定，这大概也是张巍编剧通过这么多女性角色之口要说的话吧。

不论是陆贞、谈允贤、班淑还是独孤伽罗，这些女性角色，根本不是历史上的那个她。



她们都只是存在在电视剧这个时空里的人物，而不是历史的再演绎。



谈允贤和两个皇帝的感情，只是为了说明，当一个女医生被彼时九五至尊爱上，即使有这么大的一个退路，她也只是个想当女医生的人。现代甚至还有许多女性，丈夫赚个年薪20万，要求她回家带孩子，她都不得不答应；而古代的谈允贤，是皇帝说要“包养”她，她也要实现职业梦想。



允贤看到了“女子不能行医”的禁锢，不服，所以争。即使能用“结婚”来换取更高的阶层，她也不要，她要自己实现价值。



这个故事要说的只是这份价值观，跟“歪曲历史”没有关系。



陆贞也是一样，张巍编剧自己说过，陆贞的原型根本不是历史上那个陆令萱，而是她自己做编剧写过的杜拉拉，一个在职场上奋斗的女性。

陆贞与高湛相爱，高湛可以帮她走上人生巅峰，可是她不要，她要自己走。



写陆贞从来都不是为了洗白什么人、胡编哪段历史，张巍编剧只是希望创造堪称传奇的女性，告诉大家，生而为女，有这双手，便可以做一番事业，有这双足，就能够万千世道。



而独孤伽罗，更是自己承担起家族责任。家人给她一个年少无知的定位，希望她做无忧无虑的傻孩子，嫁人生子，呆在幕后。



可是她自己成长了起来，成为一个能负责的成熟、大写的人。

这些传奇剧从来都不是历史正剧，不过是不同朝代的女性成长剧。国内电视剧的剧种太少了，说起大女主，不是后宫里腹黑的打胎小能手，就是万千宠爱在一身的古代玛丽苏。女性成长剧却一直被忽视。



大男主们能在朝堂之上或是玄幻世界里打怪升级，大女主们就只能与容嬷嬷切磋一下，与霸道将军相互了解一下？



张巍编剧明显有更大的野心，她想写女性成长。有人说她是女性励志，也有人说她是古装职场，其实都不是。笔下这些，都是鲜活的女性，她们只是在爱人和自我之间寻找最佳平衡，她们都在追逐自我，呐喊自尊。



人生会遭遇什么挫折，那是命运的事儿；但是遇到挫折之后，你是打趴下了，还是站起来迎上去了，就是人格的事儿了。

挑和逃，只不过是以我手担我心，还是一走了之的区别。



不屈不服，不弃不败，都是这些传奇女性从生命根系里长出来的。