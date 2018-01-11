一、2018年的方位吉凶

2018年为戊戌年。风水中的二十四山，其西北为戌、乾、亥三山。所以，笼统地说，2018年所对应的方位是西北，精确地说，是西北偏西的戌位。





其实，不至如此，西北方向的积水潭，什刹海，都是故宫的西北水。









这是讲西北有水。如果没水，见阳性的物件，特别是大物件，这个风水里面叫砂。结果会怎样呢？就是上面说的反面。老人易得病，西北主头脑，所以，得心脑血管病的可能就非常大。西北先天为艮，后天为乾，艮乾都是阳，阳气很盛，所以，如果这里再见砂，又刚好南边也见砂，那十有八九会出火灾。没找对象的，如果厨房是在西北，那今年基本是没戏。如果结婚的，老公外遇的可能极大，总之是到不了一块。西北见砂，得肠胃病，拉肚子，大便不成形。考试就不要说了，不管再努力，考试都很难会顺利。不得领导待见，有可能还有失业的危险。





所以，西北是厕所的，就非常好。开西北门或窗也好。西北若有鱼缸、饮水机，都非常不错。但是，西北切记不能见电脑、电视、厨房、大柜子，等等吧，那就很麻烦了。





说完了西北，就必须说一下东南。因为，东南是与西北相对的一个方向。这就象是跷跷板，如果东南有问题，那西北就也会有问题。所以，为了西北好，一定要保证东南也要好。





东南喜阳不喜阴。看一下故宫风水就知道，东南的建筑最大，树最多。也最密。









东南放电视电脑，大柜子很好，厨房在这里也行，东南最忌厕所。东南如果是阳台，多种花草挺好，最好是摆几个假山石。门窗属水，东南开门窗，是需要处理一下的。





二、2018年的风水与属相（流年太岁）





自己的属相与风水也有很大的关系。2018年是戌狗年。如果是属狗的，那么，西北就是自己的本位方。这个方位对于属狗的人来说，影响会比较大，凶则更凶，吉则更吉。





这个，应该算是流年太岁。流年太岁，就是每一年一个太岁，今年转到戌，那就是西北，咱也可以叫西北太岁，这样好记嘛。所以，属狗属猪的，今年都有点犯这个西北太岁。而辰龙则冲到了戌，这叫冲太岁（包括属蛇的在内。说明一下，这里讲的范围略大了点，把一个卦位的三山一起讲了，如果分开讲，很多人会看迷糊）。所以，2018年对于属龙的，包括属蛇的在内，影响都较大。





那到底是吉还是凶呢？前面已经讲过了，西北喜水，东南喜山，所以，东南见阳好，西北见水好，反之则凶。而对于属狗的，属龙的（属猪与蛇的也包括在内），则好上加好，凶上更凶。所以，这些属相的人要特别注意。









三、2018年注意不要把垃圾桶放在西北方位





垃圾桶在一个房间里面，算是煞，如果满满的垃圾不及时丢掉，放在哪个方位，就会出与这个方位相对应的问题。2018年，切忌不要把垃圾桶放在西北方。回去检查下，一年都要注意。垃圾要时常清理，不建立用大的垃圾桶，小一点的，随时清理掉。





需要注意，2018年，西北这个方向，切记不要堆放杂物，切记！杂物就是煞。切记不要把坏的东西放到西北方。最好是，西北能空出来，干干净净！





当然了，杂物放在哪个位置都不好，但是，如果杂物、坏东西、垃圾堆在了西北，那么，凶危立现，马上就会有验证。不信可以留心注意一下。









四、不要太岁头上动土





民间俗话“不要太岁头上动土”，这个太岁，相对于今年来说，就是西北方了。西北方作为流年太岁，宜静不宜动。整个的一年，这个方位，都不要有大的动作。这就是为什么这样的文字我一定要年前写，过了年就不写了，这是一个很大的原因。也就是说，要调的话，特别是西北方，年前就要调后，一旦进入戌狗年，就不能动了。小动出小问题，大动出大问题。





西北方2018年切忌不能动土建房，如果自己住处西北方有挖土建房的，最好请专人化解一下，那个对自己都影响非常大。不然，出了什么问题可能自己还不知道。





凡是能动的东西，钟表（太小的不论），跑步机，需要不时移来移去的东西，不要放在西北。就是一个原则，西北宜静不宜动，西北要保持安安静静，干干净净。









五、2018年的五黄二黑





五黄二黑，是玄空派的九宫飞星理论（我这样讲对吗？囧）。五黄、二黑是两个宫位，五黄为凶星，二黑为病符。九宫飞星所依据的，是天上九大行星（大概是这个意思）对于地球上的我们的影响。地球在转，天上的星星也在转，当五黄、二黑这两颗星离我们最近时，就对我们产生影响。每一天，这两颗星所在的方位是不同的，2018年，五黄凶星落在了北方，二黑病符星落在了西方。





五黄二黑很类似于流年太岁。本身其实并没什么影响，而是说，好的更好，坏的更坏。就象是一个探照灯，照到你了，你本身没毛病，照到就照到，也没什么，但是，如果自身有问题，那问题就比平时严重多了。大概就是这个意思。





所以，五黄落在北边，二黑落在西边，北边喜阳，喜实，忌水，忌空虚门窗；西边喜阴，忌电器，更忌厨房。只要不犯忌，就平安无事，如果这两个方位有问题，那就赶快调下，不然，2018年可是有得折腾的。注意：垃圾桶、杂物除了西北，也切忌不要放在北边、西边这两个方位。









