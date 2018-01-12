





房顶为什么要加这么一个装饰？这个叫什么？











































鸱[chī ] 吻 ，又名螭吻[chī wěn]、鸱尾，中国古代神话传说中的神兽，为龙之第九子。口阔噪粗，平生好吞，殿脊两端的卷尾龙头是其遗像。形状像四脚蛇剪去了尾巴，这位龙子好在险要处东张西望，也喜欢吞火。





据《太平御览》载：“唐会要目，汉相梁殿灾后，越巫言，‘海中有鱼虬，尾似鸱，激浪即降雨’，遂作其像于尾，以厌火祥。”北宋吴楚原亦在《青箱杂记》记载：“海为鱼，虬尾似鸱，用以喷浪则降雨”。





鸱吻是中国古代建筑屋脊正脊两端的一种饰物。初作鸱尾之形，一说为蚩(一种海兽)尾之形，象征辟除火灾。后来式样改变，折而向上似张口吞脊，因名鸱吻，又称“龙吻”。在房脊上安两个相对的鸱吻，能避火灾。





汉武帝作 栢梁殿 。有上疏者云：‘蚩尾水之精，能辟火灾，可置之堂殿。’





北宋吴楚原《青箱杂记》记载：“海为鱼，虬尾似鸱，用以喷浪则降雨”。





像这种吻兽在大雄宝殿房顶上共有十个。其中正脊两端各有一个，垂脊四个，岔脊四个。所以有“九脊十龙”之说。意为每天有十条龙守宫殿。这些琉璃吻兽在建筑上还有其他特殊功能，正脊和檐角是殿顶两坡的交汇点，雨水从交汇点的缝隙容易渗入。吻兽在此起到严密封固瓦垄，使脊垄既稳固又不渗水。人们还会发现，鸱吻的背上插一剑。相传，这把宝剑是许逊（公元239－374年，晋道士。字敬之，汝南人，家住南昌，学道于吴猛，后举孝廉，曾为旌阳县令，感晋室棼乱，弃官东归，周游江湖，传说东晋宁康二年在南昌西山举家四十二口拔宅飞升。宋代封为“神功妙济真君”，世称许真君或旌阳）的剑。鸱吻背上插许逊的剑有两个目的。一个是防鸱吻逃跑，取其永远喷水镇火的意思；另一传说是那些妖魔鬼怪最怕许逊这把扇形剑，这里取避邪的用意。











这里有个问题，房顶上面放鸱吻，是不是迷信？











实际上，这并非迷信，而是有很深的易理在里面。





为什么房顶上要放个螭吻？是为了防火。那为什么螭吻能防火呢？螭吻，其雏形是鱼尾，后来的演变中，变成了一个完整的形状，成了龙的九子之一，被神化了，再后来背上还被插了把剑。但不管怎样变，其尾巴部分仍是整体形象的最主要的特征。













鱼，对应的卦为坎，坎又对应着水。头为乾尾为坎，鱼尾，那就是阴中至阴，这就是为什么用鱼尾来达到防火的原因。











中间那个不是太阳，也仍是鱼尾巴的变形。应该是最早的螭的原型。











了解这个有什么用？可以用它来灭火补水。我准备设计一幅螭吻画，挂在房间西边。











大功告成！（英豪设计，棒棒哒）





螭吻的原型，本来只是鱼尾，为什么最后就变成了龙子了呢？龙为乾为阳，这是为了平衡鱼尾的阴性，不使其过阴。明白这个道理，就明白为什么“养鱼不养双”，为什么是九鱼图，为什么是八骏图（马为阳，八为坤阴，以坤阴来平衡马的阳性）。







