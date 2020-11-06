切尔西3比0雷恩之后近5场比赛零失球，这其中有两场0比0的平局，后防线稳固是因为门将门迪的发挥很稳，此外进攻端维尔纳的状态也进入佳境，不过更为重要的是齐耶赫，因为他复出后球队被激活。切尔西目前攻防两端都到位，兰帕德把控球队也越来越有感了。

近日名宿公开表示齐耶赫将成为切尔西2020年的最佳引援，而这位强援是上赛季冬窗就签下的球员，只是今夏才到队。球队引援也是兰帕德的意思，所以这位强援也是主帅钦点，这也说明兰帕德对于阵容的打造是到位的。蓝军赛季初的问题是任何一支大面积换血球队都要经历的，接下来切尔西对阵谢菲联之后是国际比赛日，球队还可以得到休息和调整。

不过目前的切尔西阵中国脚也比较多，这也需要规避球员意外伤病和体能疲劳的影响，兰帕德还是需要更多的做足准备。因为上一次国际比赛日之后，切尔西遭遇三连平的困顿期。切尔西随后的赛程是联赛谢菲联、纽卡斯尔，随后欧冠客战雷恩，接下来就是联赛主场迎战热刺比赛，这一战是考验球队含金量的一战，毕竟本赛季面对英超争冠集团的球队无胜绩。

维尔纳和哈弗茨有天赋的球员，适应英超需要时间，齐耶赫则是蓝军最需要的球员，他能制造进攻机会，也有极高的球商，还能传更有难度和冒险的传球，这也是有别于其他球员的地方。必须承认是这支切尔西是充满希望和潜力可挖的，冬窗应该还有个别位置的补充。

兰帕德执教切尔西之后，也有一些行为不被理解，例如弃用和打压凯帕，毕竟这位8000万欧元的高价的门将是有能力的，只是受困于防线漏洞太多。不过门迪加盟之后的表现证明凯帕的确是需要反思的，寄望随后可以重拾稳健的表现。

相关的数据显示凯帕从上赛季来到蓝军之后，各项比赛39场比赛只有9场零封，只要对手射正球门就能进球，这样的表现的确是极差的，球员自信心受到影响，只能自我调整。门迪上赛季在法甲出场24次只丢19球，本赛季转会到蓝军只有2160万英镑的转会费，的确超级划算的引援。

门迪首发出战的比赛有1场联赛杯、3场英超联赛和3场欧冠，只有联赛杯丢了一球，其余比赛零失球，这个数据也是切尔西十年以来的第一次，接下来对阵谢菲联同样有望延续这样的优势面。谢菲联本赛季联赛杯一轮游出局，联赛7轮1平6负的确是极其的低迷，不过上轮联赛也只是0比1不敌曼城，所以本周末的这场比赛蓝军还是需要全力以赴的。

因为上赛季切尔西曾在客场0比3不敌谢菲联，那场比赛是赛季末的一战，蓝军首发是凯帕、詹姆斯、祖马、克里斯滕森、阿斯皮利奎塔、巴克利、若日尼奥、芒特、威廉、亚布拉罕、普利西奇。球队在第18分钟失球，当时芒特禁区前被对手断球，巴尔多克传中帮助麦克伯尼完成一次射门，皮球是击中巴克利脚上偏转后被凯帕勉强捞出，但是麦克戈德里克补射建功，凯帕没有真正的化解危机是失球的一个原因。

切尔西失球有点意外，但是丢球后有点慌乱，这也导致随后再度失球，兰帕德执教球队之后，蓝军很少逆转取胜，这一点也是需要解决的。史蒂文斯随后传中助攻麦克伯尼扩大领先优势，这次是蓝军防线漏人导致的。

下半场兰帕德先后更换三名球员，但是却没能奏效，吉鲁和奥多伊也登场依旧没有绝对威胁球门的机会，反而是穆塞特禁区右侧传中被吕迪格勉强挡下，麦克戈德里克小禁区前劲射入网锁定胜局。这场比赛是完败，不过蓝军新赛季人员变化很大，加上近期的表现很稳健，谢菲联则很低迷，所以此役蓝军可以复仇。

周中欧冠的比赛哈弗茨得到休息，本场比赛可以首发出战。切尔西客战还是会派出主力出战。预测首发门迪、詹姆斯、祖马、蒂亚戈-席尔瓦、奇尔维尔、芒特、坎特、齐耶赫、哈弗茨、亚布拉罕、维尔纳。周中的欧冠兰帕德已经为周末的联赛做足了工作，第63分钟奇尔韦尔被埃莫森换下，吉鲁换下亚布拉罕。第68分钟席尔瓦被吕迪格换下，坎特被科瓦契奇换下，第75分钟奥多伊换下了齐耶赫。这几位球员都是主帅所倚重的，换下也是为了备战联赛。

目前英超积分榜，切尔西7轮积12分排名第7，比第一的利物浦少3分，比第四的埃弗顿少1分，所以球队必须大胜才可能提升排名，同时寄望前6位的球队失分。本轮联赛排名前6的球队，利物浦客战曼城，莱斯特城主场迎战狼队，热刺客战西布朗，埃弗顿主场迎战曼联，南安普顿主场迎战纽卡斯尔。狼队和狐狸城都排名前六，这场比赛也可以左右排名，此外曼城和利物浦的大战也是左右排名的，因为红军只比第二的莱斯特城多1分，所以这两场鄙视都平局的话，热刺赢球就能登顶，切尔西也有望升至第二位。



