曼联欧冠上演奇迹被各方热捧，但是权威预测专家却预言红魔将无缘前四，这也让即将续约的索帅的支持者们很是不服，不过专家是经过很多数据分析后得出的结论也是不可不信的。联赛还有9轮，曼联伤兵满营还要兼顾欧冠的比赛，联赛失分似乎是必然的，这一点也是一些人不看好曼联能位居前四的主因之一。

和曼联相反的是曼城被看好本赛季将再度力压利物浦夺冠，球队下周才打欧冠1/8决赛次回合的比赛，本周日将在主场迎战沃特福德。目前的积分榜上曼城积71分排名第一，利物浦积70分位列第二，本周末利物浦将在主场迎战伯恩利。利物浦下周中都将打欧冠的比赛，客战拜仁难度更大。和队友们相比曼城的优势还是很明显的，阵容的厚度和瓜帅的运筹是被看好的一个原因。利物浦赛季末的不稳定已经很明显，只要曼城不犯错，红军就只能屈居第二，所以曼城依旧是操控者。

两队接下来的赛程也是有区别的，除非利物浦欧冠出局或许会鞥多的联赛保持更高的胜率。曼城本赛季曾被利物浦超越，第二次被反超的几率就会降低，从0比2不敌切尔西，到6比0复仇蓝军就可以看出球队总结和针对性上会做得更好一些。克洛普的球队太过于依赖萨拉赫，而曼城则有多名球员均可以力挽狂澜，这也是两队的不同。

目前给出英超本赛季最终排名预测的统计学家是内特-席尔瓦，他在体育界和美国政局的预测中都相当准确。因为他之前能预测对2008年和2012年美国总统大选的确非常人能及，而对体育的深度分析和预测也被认为更靠谱，所以英超本赛季末的排名很可能被定格了。

这位专家甚至将积分情况也罗列了出来，曼城最终将拿到93分，利物浦91分、热刺77分、切尔西75分、阿森纳和曼联同积73分，枪手将以净胜球优势力压红魔拿到第5。专家分析自然是从多方面去考量，而普通的预测也可以从赛程的对手身上找到答案。曼城随后的联赛对手是沃特福德、富勒姆、加迪夫城、水晶宫、热刺、曼联、伯恩利、莱斯特城和布莱顿，对阵热刺是主场，所以客战曼联是唯一有一些悬念的比赛。球队目前积71分，比专家预测的积分少22分，球队只要拿下这其中7支中游球队就能拿到21分，对阵两支豪门球队拿一分足以，这的确是很容易达到的。

本赛季曼城先后2比1沃特福德、3比0富勒姆、5比0加迪夫城、2比0布莱顿、5比0伯恩利、4比2莱斯特城、2比3水晶宫、3比1曼联、1比0热刺，可以看出对阵赛季末要再度面对的对手，曼城已经在首次交战中交出了比较完美的战绩。这9场比赛中有5场零封对手，共打进16球、对阵两大豪门也都是赢球了，比曼联多进2球也说明球队的优势所在。球队唯一的冷门是不敌水晶宫，可翻看一下对阵切尔西的两场比赛就能明白水晶宫想再度阻截曼城的可能性极低。

利物浦随后的对手是伯恩利、富勒姆、热刺、南安普顿、切尔西、加迪夫城、哈德斯、纽卡斯尔、狼队。球队本赛季先后3比1伯恩利、2比0富勒姆、2比1热刺、3比0南安普顿、1比1切尔西、4比1加迪夫城、1比0哈德斯、4比0纽卡斯尔、2比0狼队。可以看出球队失分的比赛只有1场，零封对手的场次有4场，对阵切尔西和热刺则都有失球，两队拼欧冠资格势必要在对阵利物浦的比赛中抢分，所以这两场比赛球队可能失分。

因为本赛季联赛杯的比赛中切尔西曾经2比1拿下利物浦，狼队是赛季最后一轮的比赛，所以对于利物浦来说打好此前的比赛更为关键一些。目前球队积70分，距离预测的91分有21分的差距，球队必须拿下7场以上的比赛才能更接近冠军，而热刺和切尔西则不太可能成全利物浦。

进入2019年利物浦不胜的场次达到7场，只拿下其余4场比赛，失分的比赛中弱旅有4支，分别是狼队、莱斯特城、西汉姆、埃弗顿，这4场比赛的战绩是3平1负，所以这样的红军的确难以保证随后对阵中下游球队的比赛中保持全胜战绩。

巧合的是曼城和利物浦随后的赛程中都有保级区的卡迪夫城、富勒姆，利物浦多了一支保级队是哈德斯和急需保级的南安普顿，此外伯恩利也有避免滑入降级区的危险，利物浦和曼城也都有对阵这个对手的比赛，所以这些比赛也将是焦点战。豪门面对这些对手的比赛都需要回避平局和爆冷，因为保级球队是英超最大的造冷因子，利物浦却有劫富济贫的习惯，因此除了数据分析外，这些外在因素也是红军被看低的原因。



