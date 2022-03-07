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又砸出博超跌反弹结构机会

(2022-03-07 15:12:55)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       相信今天这种大阴，很多投资者会比较担心，实际上这根阴线同春节前最后一个交易日性质是一样的，都是短期利空引发的恐慌杀跌形成的。节前那根阴线，当时提示大家盘中低点是扫年货的机会，如果当时投资者保持理性敢于别人恐慌我大胆抄底，将是非常成功的操作。现在类机会又出现了，投资者仍可继续保持理性。

      其理由仍如次：

      一是大盘自身技术因素，节前依据的3312点原则上不能破位仍然有效。即使这一波破掉了，市场阶段低点也不会离这点位太远，因此，从空间上来讲，今日大盘尾盘和明天盘中 低点均是博阶段反弹的机会。

      二是重个股轻指数，由市场结构性行情所决定的。目前指数无论如何调整，每天涨停家数都是五十只以上，而跌停的一般不超二十家。对于指数应明确这一波下跌将探明最终市场底，具体能探到只有走出来才能知道，但原则上以年线背离极限为依据，基于此，大盘调整到3000-3200虽然较之前概率增大了，但仍然较难。

      三是由中国经济基本面所决定的，目前无论从哪个角度来看，均不支持持续下跌。近期的调整，有市场自身因素，更多的是外围传导加大震荡的原因，而外围因素影响明显反应过度，这种长阴随时会修复，如盘后无利空，不排除了明天低位整理企稳基至高开直接反弹的可能。

       四是市场调整仍是仍杀估值性质，还有是短期炒作过高标的补跌，这些风险越是释放市场越安全，结构机会就越多。

      当然，目前因市场总体处于下跌通道，操作上要求较高，如无把握应考虑控制仓位适当观望；理性操作可适当博反弹，这种博反弹其实跟指数上涨是没有实质区别的，这就是由结构性行情所决定的。

      综上分析，今日这种大阴看似可怕，其实杀伤力不大。下跌的标的本来就是之前一直回避的，而参与的结构性机会保持强势，中长线标的策略不变都是客观理性的存在。

      股市 有风险，操作须谨慎。人弃我取，别人恐慌和大胆。这两句话，对于目前的市场，都有道理。

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