如不是外围突发利空影响，今日大盘有望上摸3500点一带的。但假设得服从现实，俄罗斯打击乌克兰军事设施，这是实质突发性的利空，这种利空使得资金避险情续陡增。这超出大多数投资者的预期，市场因此出现恐慌杀跌最终现长阴。



出现这种利空怎么办？首先要想到及时避险，对于手中个股如出现放量破位，要及时止盈止损；其次分析这种利空最终的实质影响，操作上不要盲目冲动，仍要保持足够淡定心态；第三要想合理应对策略。

综合来看，突发利空远超预期，但总体来看仍应是阶段性，但这种阶段性很可能因为乌方反击再度加剧从而引发市场波动，因此，短期应以防风险策略为主。之后等市场跌透，明确阶段性，也就可以得出突发利空将砸出罕见的机会，短期防守是为了未来更好的进攻，不必过度在意短线得失。

必须再次提醒投资者的是，一定要坚持长线策略要学会低位潜伏而不是盲目追高，否则遇到这种突发性的利空因为没有足够厚的安全垫而会很被动。在此基础上，要看到市场调整的实质实际上是对突发利空反应过度。对于A股来说，仔细分析盘面可以看出，中小投资者非理性杀跌为多。真正的优质主线标的会明显抗跌，这一类股只要趋势没变就不用过度在意指数。除此之外，黄金和军工板块因事件驱动产生阶段交易机会，可在控制仓位基础适当参与。

因大盘超跌过度，且是非理性杀跌性质为主。投资者在必要防范短线风险操作后，要做好后市抄底的准备，这个机会的确同利空来临一样会超预期。如果手中个股基本面没坏仍处于底部，如果暂时被逃了不妨躺平，没什么大事的。

总之，市场因突发事件超跌，但阶段性质没变，投资者侧重结构性机会策略不变。对于这种突发性事件，属系统性的，大可不必因此上火。在这种风险面前大家都是一样的，区别就是能否理性应对。