乌俄局势对A股影响有限，这是早盘给的一个基本判断。



受外围利空影响，今日低开下探后整理为主，临近尾盘有缓步上收，最终收带下影线光头阴，量能放大一成。两市跌多涨少，但涨停家数超五十只，跌停不到十只，总体回调有限。其实乌俄局势那点事，本质是乌克兰太弱智，想依靠西方跟俄罗斯对抗，却不只双方各有所图，最终双方都达到目的，被牺牲割肉的只乌克兰：美通过制造对抗既达到吸引资金回流的目的，又有效形成欧洲同俄战略牵制；而俄罗斯看到美纸老虎本质，利用乌克兰的棋子 地位八年之后又割回两块实控土地。已经被切了三块香肠的乌克兰，不得不吞下战略失误的苦果，这一切的罪魁就是那个漂亮之国。

正如上述分析，这种对抗实际上是有限度的，俄美都达到了目的，这意味着事态将逐步会开始缓和，不久大家就会看到各种谈判妥协都会出现，只有乌克兰仍将步入持续痛苦之中。随着这种局部热点变冷，对资本市场的影响会很快消化。不出意外的话，今日明显超跌的A股很快会收复今日失地，“台阶式”反弹节奏不会改变。

市场主线也不会改变。数字经济等新主线借回调带来上车机会，而阶段受油价影响带来反弹的强周期品种，随时会回落。因此，前者是借机加仓机会，后者是逢调减仓的时候。

当前，储能之充电换电尤其是数据中心电源解决方案标的、智慧城市、车联多、大基建、中间体等板块仍是关注重点，成长主导不会改变。今日大盘其实总体走势还是不错的，美中不足是破掉了3475点支撑位超跌，在此点位之下应属诱空。