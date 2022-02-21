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回踩蓄势整理意在更好上攻

(2022-02-21 11:28:21)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

         上午大盘回踩后蓄势整理为主，反复确认2475点支撑。技术上这种回踩是良性的，目前反弹节点不变。

       综合来看，上午盘口有以下几个特点值得关注：

       一是新主线确立并重到强化。以数字经济为代表的板块尤其是”东数西算“，平均涨停超10% ，不可谓不刺激，但目前仍是上涨初期。如果投资者之前没参与到龙头，可考虑关注补涨机会，或等后市阶段回踩到位后再上车。

       二是老主线有分化。以医药板块为例，CRO相关的都收到或疑似收盘辉瑞大单的两家上市公司都高开低走？为命何如此？主线是这两只股都是 机构抱团标，前期涨幅惊人，现在正处于主力派发阶段，所以有利好反而借机出货。只有后市这些兑现做空动能释放完毕，这两只标还会有再补涨机会。医药中间体板块也调整，但是属于洗盘性质，目前实质受益的中间体标的行情没完是一个合理预期。

       三是更多新热点被激活，包括智慧城市、数字货币、智能交通等受益政策主线的成长板块，都开始整体走势，更多的赚钱机会出现供投资者选择。

      四是强周期板块继续调整，对此投资者不要抱有幻想，总体来看，强调期板块短期难有大的趋势性机会，应总体回避为好。

      五是今日大盘有外围影响的背景下，仍能小幅低开且盘面稳定，说明A股独立性得到强化。对于乌俄局势投资者仍不必过度解读，越是虚张声势越是会向相反方向发展。

      总体来看，上午大盘蓄势主要完成支撑回踩，预计下午有望结束回踩延续整理转强，操作上继续侧重”双新“尤其是新主线布局仍是目前赚钱最高的策略。

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