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消化区间压力后仍将上行

(2022-02-09 15:04:02)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

      大盘节后连续反弹三天，目前仍处于下降通道之内，属阶段反弹性质。因连续反弹，技术上开始临近3500点一带压力区，再加上短期背离，大盘有进行回踩或整理蓄势 的要求，消化区间压力后仍将上行为合理预期。

      今日盘口现一积极信号：经连续调整后，今日盘中首现多头主力主动上攻信号。这种信号出现，通常释放坚定做多的信息，一般较少见但出现了可靠性较强。

      因做空动能节前释放充分，再加上反弹仍处于初期，从时间周期来看，大盘第一波应还有三到五个交易日强反弹周期。间或回踩不改主攻趋势，投资者应积极把握。

      两市超百股涨停，跌停没有，节前最后一交易日盘中低点正是抄底机会。根据提示成功布局的投资者，因反弹周期没完，仍可继续看高一线。中长线标的仍坚持捂股策略不变，短线波段及时回补。

       数字货币等新经济是今日做多的主导力量，市场成长主导没变且仍将延续，结构性行情也不变。医药板块开始启稳，市场除少数超涨回归调整标的外，总体风险较小，赚钱机会很多。

      指数方面，大盘收复3600点是当务之急。

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