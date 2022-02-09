大盘节后连续反弹三天，目前仍处于下降通道之内，属阶段反弹性质。因连续反弹，技术上开始临近3500点一带压力区，再加上短期背离，大盘有进行回踩或整理蓄势 的要求，消化区间压力后仍将上行为合理预期。



今日盘口现一积极信号：经连续调整后，今日盘中首现多头主力主动上攻信号。这种信号出现，通常释放坚定做多的信息，一般较少见但出现了可靠性较强。

因做空动能节前释放充分，再加上反弹仍处于初期，从时间周期来看，大盘第一波应还有三到五个交易日强反弹周期。间或回踩不改主攻趋势，投资者应积极把握。

两市超百股涨停，跌停没有，节前最后一交易日盘中低点正是抄底机会。根据提示成功布局的投资者，因反弹周期没完，仍可继续看高一线。中长线标的仍坚持捂股策略不变，短线波段及时回补。

数字货币等新经济是今日做多的主导力量，市场成长主导没变且仍将延续，结构性行情也不变。医药板块开始启稳，市场除少数超涨回归调整标的外，总体风险较小，赚钱机会很多。