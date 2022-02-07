在春节期间，外围股市普涨走好，投资者对A股节后行情都有所期待。不负众望，今日大盘高开上攻后强势整理收盘，最终收阳，实现虎年首日开门红，节前最后一交易日低位博反弹策略成功。



A股虽休市，但在春节期间同男足密接因而填堵。中国男足在世界杯预选赛不敌越南，不但无缘世界杯，更令缅甸开始感到压力，其阳萎可见一般。现在A股和男足成了难兄难弟，被人放在一起成谈资，恨铁不成钢之心溢于言表。其实说句公道话，A股史上虽总体衰弱，但还是有那么几波雄起的意思，似乎比男足能强点。

同男足不同的是，女足在0：2落后的情况下，一举连入三球反转获胜，最终获亚洲杯冠军，这强烈的对比让人不得不向女足靠拢增喜气填彩。希望A股由男足变女足，是对今日A股的一种期待，这种期待现在看来属差强人意：大盘虽收开门红，但无论是从反弹空间还是量能反弹力度来看，均缺铿锵之气。

之所以如此，跟整 个市场文化有直接关系，更是跟机构等投资者短期投资策略调整有关，跟人气有关。综合来看，市场虽然超跌反弹，但真正的市场底出现和构筑成功仍需要一定的时间。因此，投资者近期操作应对反弹以阶段性对待，及时优化投资组合，选对新主线力争虎年再获好收益为合理选择。

因调整在先，且市场向下空间有限，虎年A股先抑后扬再整理为合理预期，结构性行情仍不 变。春节前的中间体和元宇宙板块节后均调整，是资金短期获利的结果，对于局部分化投资者要适当防范，但市场成长主导不会改变。以今日走强的石油板块为例，其持续性是存疑问的。而金融板块走强具备连续性，但指数意义更大，对于结构性行情来说意义也不大。综上分析，虎年投资者先防分化，后仍要重个股轻指数捕捉结构性机会的策略仍然有效。

不管如何，大盘开门红都是值得高兴的事，技术上随后还会更强反弹，收复3500点一带可期，后再杀跌探明的低点，离真正的市场底就不远了。