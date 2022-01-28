春节大盘超预期下跌，除自身因素外，主要是外围利空引发恐慌下跌为主。当然，对于A股的脊梁，从来就别指望国内机构。不是它们不想挺，是它们本身就是想砸，砸到位好抄底。以今日茅台和平安走势为例，能够在盘中一路打压的，很显然不是散户所为，而为被寄挺起A股脊梁的机构，这就是现实。



由于市场越来越成熟 ，且仍是结构性特征，其实指数再砸，也不会影响结构行情的延续，只不过阶段热度降低罢了。今日大盘先砸后收再回落，其实就是一个砸出低点吸货后又被 打压下来的节奏。这种快速砸坑的结果，自然是砸出强背离，越砸节后超跌反弹要求越强烈。实际上从空间上来讲，昨天已经给投资者进行了分析，市场原则上挖坑是不会破掉3312点，因此，节前的低点很显然是扫货红包的机会。当然，市场的机会仍是以“新成长＋新消费”不变，其实是补涨机会，预计节后主板低价优质标的交易性补涨会最明确。

节前市场调整砸坑明确且超跌严重，节日期间无论如何，节后市场向上直接填坑是大概率。但是投资者需要注意的是，也正因为结构行情分化近期较为明显，必要的防范补涨意思得有。

大盘被砸出“九阴白骨爪”形态，这种趋势形态后市修复需要一定的时间，因此，节后向上填坑第一波应以波段应对，之后还会再回踩构筑底部复杂结构。