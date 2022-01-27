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A股砸出扫年货的机会

(2022-01-27 15:11:12)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

      大盘再度杀跌，形成“空方炮”，形态进一步变坏。综合基本面来看，A股是没有什么实质利空的，除了机构调仓等短线因素影响外，主要还是外围传导影响的结果，属非理性过度反应杀跌性质。
 

      投资者比较关注大盘能跌到什么位置。这个问题其实对于结构性行情的市场来说，并不是非常重要，但对于短线进行趋势交易操作来讲，又得考虑这个问题。对此，综合来看可以应这样预期较合理：

      一是前低3312附近。从挖坑的角度来讲，这一点原则上不能破。

      二是3200点附近 。这是回补年线背离角度，目前个人仍认为调整到这个区间完全回补年线背离概率不大，有突发利空除外。

      三是极限区间在3000点一带。如果调到这个区间，一定是有实质利空或机构主导的非理性投机主导所为。由于A股越来越成熟 ，投机主导概率极小，因此，市场调整到这一区间目来看短期可以排除。

      综上分析，市场临近3312点一带现坑底概率较大，从这个角度来看，明日节前最一个交易日居然是一个抄底的节点。这有点难，既要考虑节日因素，又要考虑资金需要，因此，市场砸出扫年货的机会，但能不能扫到扫对是 需要投资者精心准备的。

       有一点需要提示的是，目前盘口杀跌最狠的是融资盘，这一类标的需要注意防范。两市超百股跌停，目前市场非理性杀跌信号明显，但有些中长线优质标的出现明显的多连阴强洗信号，如现首阳是上车回补的机会。

       总的来看，新能源板块、医药（中间体和检疫）、储能、筑底成功绩优股、低价低位补涨新启动标的、两会受益板块等，值得重点关注。

       年前砸坑送红包，一片绿之后一片红，这是A股不断走向成熟 但仍阶段幼稚的结果。是否如此，指日可知。

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