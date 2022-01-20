今日市场相对较弱，两市上涨家数五十来只，跌停二十来只。指数全天整理，最终收十字K线，量能较上一交易日放大近一成，回踩确认支撑基本到位，市场开始步入易涨难跌阶段，底部将开始稳步抬高。



不出意外的话，明天或周五大盘应会再现放量阳线。从盘口来看，调整的压力仍来自机构调仓，主要是前期抱团股多杀多。每一轮行情都是这样，因为过度抱团所以杀跌往往很残忍。大主力调仓到金融地产，其逻辑之前说过，一个是估值低，另一个就是为了高股息率，这种切换一般一季度末结束。

市场结构行情特征仍没变，但每个板块都需要更进一步细分。消费板块局部今日表现较强，金融地产护盘，元宇宙阶段回调，医药板块分化更极致：中间体和检测龙头标的强者恒强，而高位杀估值的诸如长春高新则连跌停。其实，这是合理的，也是市场成熟的表现。那些仍盲目坚持所谓价投，实则投机的策略，只能越来越被动：抱团的主导资金都没钱开始调仓，跟风者还顽固死抗，其结果不敢想象。当然，从长期投资角度来看，价投白马还会涨回去的，但大多数很难熬到最后，多以割肉而且是脚步离场为主。这就是市场残酷之处，没跟上节奏不随时而为很难生存下去。

只要投资者理性回避这些补跌股，稍加分析就可以从空跟上新主线结构机会。指数不用理会太多，重点是机会的把握，仍来看“双新”不变。