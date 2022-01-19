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静待大盘进一步转强

(2022-01-19 15:14:05)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘更加成熟 了，结构性行情也更加明显并延续，这是对当前市场一个基本的判断。

       昨日反弹补缺，今日回踩确认支撑再整理上收，是常态走势。这种确认一般不会超两个交易日，也就是说明天盘中再踩一下支撑确认后就会继续转强上行。操作上节前几个交易日，除了局部分化风险主要是追高适当注意下外，捕捉结构性机会为合理选择。

      其实，近期大盘回调，主要是为了今年行情进行必要准备过程。机构投资者进行战略调仓，高估值品种估值回归，是市场回调的主因，这种回调自然是阶段性的，且基本到位了，年线一带机会大于风险。同样基于成熟市场的理由，大盘技术上也就不会完全回补年线背离。

     今日两市涨停七十来家，跌停十五家。“中间体行情没完，元宇宙卷土重来”，是今日盘口一个特征。总体来看，市场仍然延续本博一直强调的“新成长+新奇消费”主线强者恒强没变。疫苗不能防新变异病毒，这给新冠药带来中长期实质走强逻辑，未来表现不可想象。检测板块阶段回调后还会表现，但龙头应会让位新冠药了。

      吃药玩虚拟人，这样的市场正是反应一个新经济的导向，跟上了离财富自由更近或更自由，跟不上只能坐等踏空或新主线到来。

      综合来看，结构性行情延续到春节后大概率了。

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