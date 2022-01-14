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调整仍是杀估值修背离

(2022-01-14 15:07:07)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

        今日大盘低开反抽后持续下跌，最终大盘失守年线，日内跳空缺口未补，短线形态有些变坏，但调整的性质仍是杀估值并修复背离性质，再向下空间有限的预期不变。

       机构调仓换股不计成本的砍掉抱团白马，从而形成多杀多格局。但即使如此，在指数看似破位的情况下，两市仍有超百股涨停，跌停不到五家，结构性行情演绎到的极致。今日医药板块整体表现强劲，一方面是防疫和新冠口服药未来需求预期事件驱动；另一方面也是机构资金调仓避险的需要，很可能象当初白酒一样，又形成新的抱团效应。这一板块还会持续走强一段时间，同杀估值结构调整同步进行。很显然目前市场仍非成长主导莫属。

       对于抱团白马何时调整到位，投资者不要抱有幻想，这是一个漫长的过程，但仍维持今年三月前后价投板块出现机会的判断，在此之前局部有但价投白马整体机会不大。

      今日大盘虽然击穿年线，但没有明显放量，应该是投资者情绪化杀跌的结果。尤其是做产品的机会，如不适应市场节奏变化仍固守白马抱团，日子会较难过的。

      大盘年线背离完全修复概率仍不大。今日回调后，除了避险板块和”双新“成长结构机会外，基于注册制全面推出的主板基本不错优质标的，仍可借机关注。

      手握龙头，赚钱不愁！

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