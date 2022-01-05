大盘连踩两天，技术上似有破位之相，很多投资者开始不淡定了，其实没事，只是正常调整。技术上修复背离和主力新年调仓换股是回调的主因。



今日两市涨跌停家数都是五十只左右，分化较为明显。从盘口可以看出元宇宙为代表的”双新“板块呈现强者恒强态势，与此同时，金融和地产补涨护盘，最终大盘虽收阴，但收盘在重命线之上，可谓有惊无险。

技术大盘已经明确超跌，回调反复确认3600点一带支撑和后市有可能再来一两交易日的诱空，都是产生更好的上车新主线的机会。大盘随时会超跌反弹，今日尾盘和明日盘中低点均是博反弹节点，投资者应理性把握。

医药中间体板块行情没完但不可盲目追高，而跟风上涨的非中间体医药块应适当防范局部分化。指数不用考虑太多，创业板离阶段极限调整位3000点已经很近，只要”宁王“企稳赛道走强，这一指数随时会反转上收，但反弹阶段区间整理构筑箱体概率较大。主板则有明确补涨机会，金融地产主导，注册受益仍是合理逻辑。

主板回踩离年线越近，机会越好，越好做好博反弹准备。市场不具备大调整的条件，修复周月线背离为常态，修复年线的概率趋近于零，这一点投资者应心中有数。