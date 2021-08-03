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临近压力区防范新抱团补跌…
如何看待今日强反弹长阳…
阶段调整不缺个股赚钱机会…
五因素共振大盘超跌反弹…
静待大盘探明阶段低点…
近期市场阶段回调，主要是消化老主线抱团股估值杀跌的做空动能。超跌反弹后，今日冲高回落是临近压力区的结果。中小成长结构性机会仍不变，临近压力区后要有继续防老主线抱团标的再杀跌的风险，更要有防范新主线局部分化抱团股的补跌压力。
综合来看，估值杀跌风险释放较为充分，大盘阶段调整虽仍有反复，但再大幅杀跌概率不大，投资者只需要防范上述结构风险就可以了。A50指数强于大盘，这是一个积极信号，意味核心资产整体向下动能不足，对于大盘后市企稳是有利的。等再分化强势股补跌到位后，市场总体风险释放就很充分了，结构机会将大于结构风险，赚钱效应将更为明显了。
后几交易日仍要看3500点能否有效突破，并做好突破无效再杀跌的准备。阶段调整反复是正常的，且因反弹延长修复时间，对此投资者应继续保持耐心。
继续关注高端制造，关注储能板块，回避网络游戏板块，网游坊间传闻类似培训板块利空，不得不防。中小成长尤其是科技主线不会改变，回调仍以关注新启热点上车机会为好，这同回避抱团杀跌并不矛盾，这正是当前市场结构性行情所决定的结果。
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