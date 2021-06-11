目前大盘处于强势周期没变，今日虽然收阴，不改节后继续逞强。



综合来看，当前市场最大的风险仍然来自抱团股，那些以价值投资名义行价值投机之实的高位抱团股，除了少数科技优质标的外，大多数诱多派发性质没变。从近期盘口来看，右肩杀跌的标的越来越多，且有加速的迹象，投资者应继续防范。

当前的主要机会仍然是来自中小成长，这一主线节后仍将继续呈强，但会有轮动作。医美板块遇实质利空，短线要回避；碳中和主线地位没变，但低位新启动的标的更值 得参与，不能盲目追高涨幅过高股。物联网相产仍是目前最值得关注的主线标的，可持股过节。新能源尤其是储能换电板块，也值得中长线关注，继续切入即可。还有更多机会，不一一列举了。

对于是否持股过节这个问题，不值得讨论，因为只休息一天，同周末没有区别。大盘周线收线上双星，下一周大概率收长阳。这个长阳不简单：是在消化抱团杀跌的同时新主线走强的结果，还有大金融需要再度整 体发力。具体如何运行和操作，仍服从实盘。