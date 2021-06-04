周线背离修复在本周完成，今日收阳后，大盘下周将有望步入强上涨周期，这是合理预期。



今日盘口临近上午收盘有一波放量异动，主要是受消息面影响，降印花税导致券商板块异动，大盘借势收复上方均线后回落尾盘再上收。对于这种走势，很多个认为券商是骗线，其实不是，只不过是受朦胧利好影响导致短线拉升过急后受套利资金主导回落修复盘中背离罢了。把盘中这脱离运行通道的急涨波削掉，就是日内正常走势，最终大盘是收阳且收盘在10天线之上，属于完成周线背离修复后转强信号。

下周开始，大盘连阳上攻少阴是是合理走势。从盘口可以看出，仍是科技成长是赚钱主要热点，这种状况还会延续下去，整个牛市都会如此，结构性不变。