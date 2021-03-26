大盘近期回调是阶段性的，这一点得到时一步明确。后市大盘结束短调填坑启动新轮行情可期，新轮行情仍是结构性的，新主线是目前投资者关注重点。



如果说上一轮上涨主要是新消费和科技成长为主线，投资者只要坚持这一主线赛道不跑偏就会很赚钱；而新一轮行情，新赛道则是基于基本面恢复+通胀逻辑的主线，投资者只需跟上新主线仍会赚钱。科技成长则贯穿整轮牛市，只不过现在要关注的是新高动的科技股动了。

操作上投资者 不可偏离新主线赛道，因为行情是结构性的，如果偏离了就很难赚钱的。碳中和等受益政策标的、顺周期受益通胀和基本面恢复、新能源新消费受益未来产业调整等，都有很多机会。

今日大盘收阳，量能较上一交易日有效放大，两市上涨超八十只，跌停仅一只，赚钱效应明显。赚钱的标的正是之前反复强调的板块，也正如前面所述有坚实的逻辑支持，其主导的行情不是短期。大盘今日收盘在3415点之上，技术上属于构筑底分型结构，是构筑拐点性质，但大盘要形成反转还需要有效放量突破3500点。

指数仍不用考虑太多，新赛道的结构机会要多挖掘，后市行情全面启动就可以：大盘向下没有空间，向上创年内新高不变。