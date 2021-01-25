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目前操作应避免两种焦虑

(2021-01-25 15:12:46)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    从中长期角度来看，在股市里，持股时间和收益是成正比的，但是阶段涨跌会影响投资者持股信心。

    本轮行情价值投资主导的结果是资金抱团白马，也八股系列持续调整 。目前的市场，前者风险逐步加大，后者机会越来越多，但资金最终向投资洼地流入是确定的。近期有舆论引导资金入港股，有诱导抬轿助出货之嫌。道理很简单：一个股在40的时候没人喊入场，现在到400了反而坚定看好，这值得投资者警惕。相反，A股分化的超跌机会越来越多，因此投资者应有客观分析，不能盲从。

   大盘今日再度收阳创新高，技术上仍将保持强势不变，操作上投资者应避免长时间持股或看盘产生两种焦虑：

    一种是持股的个股持续上涨惧涨的焦虑，从而过早出局。对于这一类标的，一定要明确牛股不言顶的道理，只要趋势不变就要持有只是处于高位不去追涨罢了，再等最后的时机减仓或调仓换股。

    另一种是持有的个股持续下跌产生的焦虑，从而底部割肉。同前一种情况相反，后者是另一种心态，这种心态因为惧跌牺牲在黎明前。对于持有这一类标的投资者，要从公司基本面入场，从价值投资角度评估手中个股质地，只要基本面可以，没有实质利空，错杀的个股最终都会涨回去了，不能盲目割肉去追涨抬轿。

    在股市投资，当趋势业已确定，心态是决定收益的关键因素之一。当前市场，保持平和心态避免前述两种焦虑至关重要。3800点在 招手，忍无可忍再忍一忍，往往就会迎来转机。

    实际上，场外应有强力资金在虎视眈眈瞄着股市，只等最佳出货机会，其目标一定不是高高在上的白马，而是错杀未来有望成为黑马的标的。好公司被错杀，才是最大投资机会所在。

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