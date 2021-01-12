加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：862,429,185
  • 关注人气：127,230
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

喇叭口开张预示要单边上扬

(2021-01-12 15:10:28)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    大盘走势同本博预期基本一致，昨天回调正是修复背离性质，今日早盘低开下踩到位后持续上攻，不仅收复前两失地，而且再创新高。不仅如此，八股系列也如期全面转强，两市83只个股涨停，赚钱效应明显。

    技术上今日大盘长阳，属于低开光头阳，同前几天k线形成了标准的“喇叭口”开张形态，且是属于上摆结构，这是市场筹码高度集中，投资者由阶段看空全面转向看多的信号，正常情况下市场将开始步入多头主导单边结构，持续到三月是合理预期。

    因价值投资主导及“二八”分化，致“八股”系列大部分个股比指数2000点还安全，补涨机会正是目前最大的机会。除技术因素外，明年一季度GDP增长8％左右预期，“十四五”开局受益预期，“两会”受益预期，国际环境改善和疫情影响消除预期，储蓄大搬家预期，基金发行爆发预期等，都支持大盘阶段单边上行。

    3800点在鼠年尾拿下可期，真的如此，鼠年虽然有疫情等波折，但对于股市来说，却是牛市奠定之年，所谓衰极则盛，3800点如能拿下，牛年更牛就有望成为现实了。 

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇再创新高前调仓换股好机会
    后一篇 >目前市场主板补涨机会更多
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有