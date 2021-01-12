大盘走势同本博预期基本一致，昨天回调正是修复背离性质，今日早盘低开下踩到位后持续上攻，不仅收复前两失地，而且再创新高。不仅如此，八股系列也如期全面转强，两市83只个股涨停，赚钱效应明显。



技术上今日大盘长阳，属于低开光头阳，同前几天k线形成了标准的“喇叭口”开张形态，且是属于上摆结构，这是市场筹码高度集中，投资者由阶段看空全面转向看多的信号，正常情况下市场将开始步入多头主导单边结构，持续到三月是合理预期。

因价值投资主导及“二八”分化，致“八股”系列大部分个股比指数2000点还安全，补涨机会正是目前最大的机会。除技术因素外，明年一季度GDP增长8％左右预期，“十四五”开局受益预期，“两会”受益预期，国际环境改善和疫情影响消除预期，储蓄大搬家预期，基金发行爆发预期等，都支持大盘阶段单边上行。