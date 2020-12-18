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季线红三兵行情真很大

(2020-12-18 15:11:26)
标签：

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

价值投资

 分类： 实战交流

     今日大盘整理收星，属标准的修复背离蓄势性质。因期指交割因素影响，盘中频现打压动作，但最终仍然收星，已属难昨，此星为上涨中继，只要周末无实质利空，下周一最可能的走势是高开在3400点附近高走。当然操作上要服从实盘，重个股轻指数。

    本年度大盘先上攻后箱体整理，总体步入牛市初期阶段。市场虽然呈结构性，但赚钱机会一点也不少，只要投资者跟上节奏，今年是赚钱的大牛。但由于内外因素和主板做空因素影响，中小投资者总体被边缘化越来越明显。机构抱团主导仍将延续，中长线价值投资策略仍是赚钱的合理选择，短线频繁波段最终只能被 淘汰。

    大盘季线现红三兵形态，这种形态在上涨趋势里意味着未来行情会很大，也意味着明年市场很可能比今年更火爆，而不是很多人预期那样悲观，之所以如此，除了季线红三兵这些技术因素和基本面因素外，本年度大盘充分蓄势是最直接主因。蓄势日久，其发必速。

    只要下周大盘收阳，3500点压力如同一层纸会轻松突破。不仅如此，赚钱机会也将全面出现，元旦前后现高潮预期将成为现实。

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